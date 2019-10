Man fühlt sich fast wie bei DSDS (Deutschland sucht den Superstar): «Wir messen den Applaus, bitte klatschen Sie ausgiebig», erklärt Mischa Damev, Intendant von Migros-Kulturprozent-Classics, zu Beginn der Saison-Eröffnung. Und tatsächlich. Sobald der junge Cellist Christoph Croisé im bordeauxrot schillernden Anzug seinen Auftritt mit einer Geste beendet, die viel Effekt in einen einzigen Schlusston packt, applaudiert das Publikum. Laut. Langanhaltend. Herzlich.

Warum auch knausern mit Klatschen? Schliesslich geht’s hier nicht um herkömmlichen Beifall, sondern um einen möglichen Karriereschritt. Und die Stimmung im Saal ist gut. Aber nochmals alles der Reihe nach: Wo kein Publikum, da keine Stars. Was simpel klingt, ist für viele Musikerinnen und Musiker Realität. Gerade, wenn sie am Anfang ihrer Karriere stehen. Umso mehr, als die Aufmerksamkeit von Zuhörern und Medien oft auf grosse Namen fokussiert.

Etablierte Künstler, Entdeckung oder beides?

Was aber, wenn man sich gar nicht entscheiden muss zwischen Entdeckung und etabliertem Künstler? Hier setzt das neue Format «Ouvertüre» von Migros-Kulturprozent-Classics an. Dieses stellt dem Auftritt von Klassikstars – in der aktuellen Saison Julia Fischer, Sol Gabetta oder Joshua Bell – einen jungen Schweizer Solisten voran. Er oder sie bekommt ein zehnminütiges Zeitfenster, um sich den Zuhörern vorzustellen. Der ausgewertete Applaus entscheidet darüber, wer in der Folgesaison einen «richtigen» Auftritt gewinnt.