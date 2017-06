Das Bild werde im Saal 24 des Kunsttempels zu sehen sein, zusammen mit einem frisch restaurierten Gemälde des venezianischen Renaissance-Meisters Tizian, teilte der Prado am Montag mit.

Der amerikanische Kunsthistoriker William B. Jordan, ein bekannter Experte für die spanische Malerei der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, hatte das Bild auf einem Kunstmarkt in London erstanden. Erst nach eingehenden Untersuchungen hatte sich herausgestellt, dass es sich um ein Original von Velázquez handelt.

Jordan hatte es daraufhin der Institution "American Friends of the Prado Museum" geschenkt. Das Ölbild zeigt das Antlitz von Philipp III., der von 1598 bis 1621 in Spanien und Portugal regiert hatte.