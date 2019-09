Zu sehen war das Logo unter anderem in New York, Tokio, Johannesburg und auch in Rom. Die Fans des Superhelden teilten die Fotos der Leuchtzeichen in den sozialen Netzwerken.

Der 21. September 1939 gilt als Geburtstag des Comic-Helden, der damals zum ersten Mal bei den "Detective Comics" den Kampf gegen Schurken aufnahm. Der Verlag DC Comics hatte nach eigener Darstellung zahlreiche Händler, Schulen und Bibliotheken weltweit zur Teilnahme am "Batman-Day" kontaktiert.