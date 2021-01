Aus dem Leben eines Bücher-Fans: «Für mich hat ein Buch immer auch einen ästhetischen Wert»

Seit über 20 Jahren arbeite ich nun schon mit Büchern. Es begann mit einer Ausbildung zum Buchhändler und mündete in einer Anstellung in der Zentral- und Hochschulbibliothek in Luzern. Meine Faszination fürs Lesen ist allerdings viel älter. Die begann schon als Kind bei uns zu Hause, denn dort standen, nebst Nippes, auch sehr viele Bücher im Regal, unter anderem rund 25 Karl-May-Bände und die Gesamtausgabe von Ernest Hemingway. Die Karl-May-Bände nahm ich mir zuerst vor. Damals war ich ungefähr sieben oder acht Jahre alt. Für einen kleinen Jungen war das die ideale Einstiegslektüre. Danach kam Hemingway an die Reihe. Und so «arbeitete» ich mich langsam vorwärts und wurde nach und nach zur Bücherratte. Das ging ganz automatisch, irgendwie. Übrigens, geboren wurde ich in Bayern. Als ich sechs Jahre alt war, zog meine Familie in die Zentralschweiz, genauer nach Wolhusen. Das war 1970.

Als Kind spielt es keine Rolle, wo man aufwächst. Man nimmt es wie es kommt. Später fuhr ich in meiner Freizeit immer öfter nach Luzern. Wie alle Jugendlichen ging ich gerne shoppen, aber ich kaufte eben nicht nur Kleider oder Schallplatten, nein, schon damals zogen mich Buchhandlungen magisch an. Nach Luzern fahren bedeutete für mich immer auch «in Buchhandlungen gehen». Dennoch machte ich meine Leidenschaft noch nicht zum Beruf. Zuerst erlernte ich in Entlebuch das Malerhandwerk. Dann, mit 25, sattelte ich um und begann in Luzern eine Lehre als Buchhändler. Das brachte meine Leidenschaft erst so richtig in Schwung. Leider fand ich nach dieser Lehre keine passende Anstellung. Es war die Zeit des grossen «Buchhandelsterbens». Ich musste mich also kurzfristig umorientieren. Als Maler zu arbeiten, kam nicht mehr in Frage. Ich bewarb mich als Deutschlehrer an einer privaten Sprachenschule in Luzern – und bekam den Job. Für diese Arbeit hatte ich zwar keine Ausbildung, es war der klassische Nischenjob, aber damals war so etwas noch möglich. Das war noch vor der «Bologna»-Studienreform.

Was blieb, war meine Faszination für Bücher, besonders für Antiquarische, also für solche, die nicht mehr über den Buchhandel zu haben sind. «Infiziert» habe ich mich während eines Engagements in den 00er-Jahren im Bücher-Brocky in Littau. Dort arbeitete ich sechs Jahre lang zwei Tage die Woche und war «Herr» über 100'000 Bücher; ein Paradies für jemanden wie mich. Nun ja, belesen war ich schon immer und ich bilde mir auch ein, ein bisschen was von und über Literatur zu wissen. Aber im Bücher-Brocky wurde ich auch noch «bibliophil», heisst, ich entdeckte die «Schönheit» alter Bücher. Noch heute ziehe ich eine gebundene Ausgabe, wenn möglich Leinen, einem Taschenbuch vor, egal ob antiquarisch oder über den Buchhandel. Für mich hat ein Buch immer auch einen ästhetischen Wert.

Gleichzeitig arbeite ich seit 1999 in der Zentral- und Hochschulbibliothek. Dort erhalten wir hin und wieder Schenkungen, auch alte Bücher. Oft bin ich es, der diese Schenkungen zuerst bearbeitet. Sind diese Bücher bereits in unserem Bestand, kann ich das jeweilige Exemplar entweder wegwerfen, ins interne Antiquariat stellen, in den Bücher-Brocky bringen oder für mich selbst beanspruchen. Nicht nur, aber auch deshalb verfüge ich mittlerweile über einige wirklich alte Bücher. Mein ältestes ist von 1739.

Es ist unter anderem diese Leidenschaft, die dazu führt, dass ich zu Hause grosszügig Platz brauche. In meinen Regalen stehen rund 2000 Bücher (ca. 50 Laufmeter). Ich kann mich mit all diesen Büchern schlecht in eine kleine Zweizimmerwohnung oder so quetschen.

Das ist auch der Grund dafür, warum ich nach vielen Jahren in Luzern wieder zurück aufs Land gezogen bin. Früher gab es in der Stadt einfach noch deutlich mehr günstigen Wohnraum. Und genügend günstiger Raum zum Wohnen war für mich schon immer wichtiger als beispielsweise der Zustand des Objektes, in dem ich wohne. So wie damals in den 90ern, als ich mit ein paar Leuten mitten in der Stadt an der Bruchstrasse eine rund 300 Quadratmeter grosse Industriehalle bewohnte. Heute ist so etwas kaum noch möglich, ausser man hat genügend Geld und kann sich eine dieser modernen Loftwohnungen leisten. Um also eine einigermassen erschwingliche Bleibe zu finden, die meinen Platzansprüchen genügt und meinem Mietbudget entspricht, musste ich wieder aufs Land ausweichen. Und was liegt da näher als Wolhusen? Zugegeben, das Dorf ist nicht besonders hübsch ... und wird es wohl auch nie mehr werden, aber ich kenne mich aus und die Mieten sind entschieden tiefer.

Von Wolhusen nach Luzern sind es nur rund 20 Kilometer und doch ist es eine völlig andere Welt. Irgendwer hat mal gesagt: «Je stutziger das Land, desto stutziger die Leute.» Das ist bestimmt nicht falsch. Natürlich sind die Menschen auf dem Land konservativer als in der Stadt und Wolhusen bildet da keine Ausnahme. Aber damit kann ich leben. Das kenne ich von früher. Ich bin geeicht. Für Wolhusen entschied ich mich vor allem deshalb, weil ich dort aufgewachsen bin, weil ich mich dort auskenne und weil dort immer noch ein paar liebenswerte Menschen wohnen, die mir den Wiedereinstieg deutlich erleichtert haben. Ausserdem gefällt mir das Umland: die Kleine Emme, der Napf...

Natürlich geniesse ich in Wolhusen nicht das gleiche kulturelle Angebot wie in der Stadt. Aber ich vermisse es nicht. Auch nicht die diversen Beizen und Ausgehlokale. Das hat damit zu tun, dass ich mittlerweile in einem Alter bin, in dem man nicht mehr unbedingt jedes Wochenende in den Ausgang muss. Mit dem «Älterwerden» wird man gelassener. Und vielleicht auch weiser, wer weiss?! Die Prioritäten verschieben sich. Wohnen wird plötzlich wichtiger als dauernd irgendwo «einen draufmachen». Oder anders gesagt: Ich habe mich gut eingelebt da hinten in der wilden Pampa. Glücklicherweise ist die Pampa verkehrstechnisch gut angebunden. Mit der schnellen S-Bahn bin ich in 17 Minuten in Luzern – oder im Dschungel, je nachdem. Auch etwas, dass ausgerechnet für Wolhusen spricht. Ausserdem arbeite ich ja jeden Tag in der Stadt, bin quasi halb «Städter» und halb «Ländler» – und kann gut damit leben.

