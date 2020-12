Aus dem Leben einer Luzerner Barkeeper-Legende: «Die Nacht ist ehrlicher als der Tag»

Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer erzählen aus ihrem Leben und lassen sich von unseren Fotografen kunstvoll in Schwarz-Weiss ablichten. Schatten bilden sich nicht nur in den Gesichtern der Fotografierten, Schattenseiten hat das Leben eines jeden Menschen. Aber wo Schatten ist, findet sich auch Licht. Die Porträtierten erzählen dabei von speziellen Erlebnissen, Extremsituationen oder aussergewöhnlichen Lebensentwürfen und Fähigkeiten, die von der Ambivalenz des Daseins zeugen.

«Seit nun schon rund drei Jahrzehnten arbeite ich überwiegend dann, wenn es draussen dunkel ist. Ich mag es, wenn sich der Schatten über den Tag legt und das Leben in den Bars, Konzertlokalen und Clubs erwacht. In der Nacht verschwimmt alles im wohligen Dunst der Dunkelheit. Sie wirkt auf mich wie ein geschützter Rahmen, der sich klar abhebt vom emsigen Treiben während des Tages. Der Blick verengt sich – oder positiv ausgedrückt, er wird fokussierter. Wenn die Menschen zu mir in die Houdini-Bar kommen, lassen sie den Arbeitstag hinter sich, wollen los- und sich selbst etwas gehen lassen. Es herrscht eine besondere Atmosphäre, die zugegebenermassen auch nicht immer einfach ist. Ich empfinde diese Zeit aber als ehrlicher als die Tageszeit – es treten Dinge zum Vorschein, die sonst im Verborgenen bleiben – die Menschen kommen eher aus sich heraus. Das führt natürlich dazu, dass ich zwar dem Tagesstress, dem Tageswahnsinn oft ausweichen kann, dafür trifft mich die Klarheit der Nacht umso mehr.

Ich selbst bin ein ausgesprochener Nachtmensch. Mich hat man schon als Kind abends nur sehr, wirklich sehr schwer ins Bett gebracht und umso komplizierter war es, mich dann am nächsten Morgen aus demselben wieder rauszubringen. Daran hat sich bis heute nicht viel geändert. Vor meinen drei Jahrzehnten hinter den Bartresen Luzerns habe ich allerdings ganz bürgerlich-brav eine KV-Lehre bei einem Treuhänder absolviert, danach bei einer Bank gearbeitet.

Gleichzeitig entdeckte ich als Jugendliche das Nachtleben und seine Kultur. Ich bin in den 80ern gross geworden und habe bald die alternative Szene Luzerns lieb gewonnen. Es war unglaublich aufregend und das angesagteste Ding, rauf in den Sedel zu gehen, um dort Konzerte und Partys zu besuchen! Immer mehr verschob sich mein Leben in den Ausgang und in die Kultur, die es dort zu erleben gab.

Mit Anfang 20 gründete ich mit Freundinnen die Band Superdeelux, und wir probten im Sedel. Eines Abends war an der Bar Not am Mann beziehungsweise an der Frau und ich sprang ein. Es war die Feuertaufe als Barkeeperin. Von da war es nicht mehr weit bis zum nächsten Engagement, dazumal im legendären Magdi. Mit meinem Tagesjob in der Bank war das selbstredend bald nicht mehr vereinbar und ich entliess mich selbst in das mir als wesentlich freier empfundene Leben in der Nacht. Das entsprach sowieso eher meinem Rhythmus. Danach folgten Jobs im Neustädtli, in der Seebadi sowie als Barmanagerin im Südpol, gipfelnd in meiner Selbstständigkeit als Barinhaberin im Houdini.

Was bei all meiner Zuneigung für die stilleren, entschleunigten Nachtstunden nicht verloren ging: Die Lust, auch etwas vom Tag zu haben. Selbstverständlich lebe ich nicht nur in der Nacht, geniesse es, tauchend in unseren Weltmeeren, badend an Luzerns Gestaden oder boardend in den Bergen unterwegs zu sein. Das ist wichtig!

Mein Rhythmus hat auch soziale Konsequenzen. In Partnerschaften kann es schwierig werden. Ich könnte zum Beispiel kaum mit einem Menschen zusammen sein, der stets nur den gänzlich umgekehrten Rhythmus lebt. Und bei Freundschaften ist das ähnlich. Solche pflegt man ein Stück weit zwangsweise mehr mit Leuten, die ihrerseits das Nachtleben führen und feiern. Man trifft sich dann nach Dienstschluss in denjenigen Lokalitäten, die noch etwas länger offen haben, um ein Feierabendbier zu zelebrieren. Sofort in die Federn geht man nicht. Habe ich keine Lust auf Anschluss, geh ich nach Hause, lese oder gucke etwas fern. Wer geht schon sofort nach Arbeitsschluss um 18 Uhr nach Hause und legt sich schlafen?

Zusammen mit Gästen oder Freunden den Abend zu durchleben, den Mantel der Dunkelheit nach der Arbeit für Streifzüge durch die Stadt zu nutzen, die manchmal auch etwas kuriosen Begegnungen und Gespräche zu jenen Stunden auszukosten: Das alles gehört zu den Dingen, die ich schon immer liebte. Dabei die Balance zu halten und nicht nur noch in der Nacht zu leben, gehört dazu. Ich liebe die Nacht, hasse deren Ende und verkrieche mich dann wie ein Vampir in meinem Zuhause – da ich merke, dass alles endlich ist... trotzdem suche ich das Licht in allem, was ich mache! Im Moment bin ich stolz, meine eigene Beiz zu führen, inmitten einer tollen Stadt, umringt von geliebten Menschen, die mich begleiten und begeistern, immer zu!»

Aufgezeichnet von Stefan Welzel