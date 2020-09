«Auf ein Wort»: Wenn sich in der Schweiz Schüler «müpfen», dann ... sie einander

In der Zentralschweiz gibt es den Pungg mit dem Verb pungge. Ein Schwyzer Schüler soll im Aufsatz geschrieben haben:

Neben schüpfe findet man in den einzelnen Dialekten viele weitere Ausdrücke. Verbreitet ist Mupf und müpfe; es kommt vor allem in den Kantonen Bern und Freiburg vor, mit vereinzelten zusätzlichen Belegen im Luzernischen und im Jura.

An vielen Orten der deutschen Schweiz nennt man einen Stoss mit der Hande Schupf, und das entsprechende Verb heisst schüpfe oder (besonders im Osten) schupfe.

Tell nahm einen Gump und gab dem Schiff einen Pungg.

Ich könnte jetzt noch anfügen, dass im Wallis puffe und in der Ostschweiz pütsche gesagt wird, aber eine vollständige Auflistung ist in diesem Rahmen unmöglich: Die Karte des Sprachatlasses braucht zwanzig verschiedene Symbole für die verschiedenen Ausdrücke, und an vielen Orten kommen davon zwei oder drei gleichzeitig vor.

Auch inhaltlich gibt es Unterschiede: Wie stark so ein Stoss ist, hängt auch vom Temperament und der Kraft der austeilenden Person ab, vor allem aber vom beabsichtigten Zweck.

Um jemanden auf sich aufmerksam zu machen, genügt ein Schüpfli oder sogar nur ein leichtes Antippen mit dem Finger. Dem sage ich stüpfe, aber im Emmental, auch bei Gotthelf, heisst das ebenfalls müpfe.