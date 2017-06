Direkt am Wirkort des lokalen Reformators wird im Zürcher Grossmünster die «Akte Zwingli» geöffnet. Pfarrer Christoph Sigrist steuert selbst das Libretto fürs Mysterienspiel bei, eine Mischung aus Zwingli-Passagen, dessen Froschauer Bibel und eigenen, zuweilen arg pastoral daherkommenden Texten. Hans-Jürgen Hufeisens zeitgenössische Musik nutzt Kinderlieder und Kompositionen von Zwingli selbst, lautmalerisch illustrierend, schwelgerisch begleitend, solistisch, chorisch oder beides zusammen, aber nie kitschig und immer eindeutig heutig.

Denn der Mann, der jeglichen Schmuck, also auch die Musik, kategorisch aus den Gottesdiensten verbannte, war selbst hochmusikalisch, spielte viele Instrumente und wäre beinahe Musiker geworden. Widersprüchen wie diesen spürt die «Akte Zwingli» hinterher, zeigt den Pazifisten, der erst den Söldnerdienst abschafft und dann zum Kriegstreiber wird und 1531 in der Schlacht von Kappel stirbt; den Sozialreformer, der sich zum Eiferer wandelt. Und den liebenden Ehemann und Vater, der sich seiner Familie entfremdet und seine Reformen über alles stellt.

Zwinglis Frau im Mittelpunkt

Regisseur Volker Hesse stellt Zwinglis Frau Anna Reinhart in den Mittelpunkt. Sie versucht zunehmend verständnislos, den Wandel ihres Mannes aufzuhalten. Zu Beginn wartet sie auf seine Rückkehr vom Schlachtfeld. Angstvoll nimmt Mezzosopranistin Nathalie Mittenbach summend die klagenden Töne der Klarinette auf, die den grauen, kargen Kirchenraum durchwehen.

Dann brechen sie ein, die in Grau gehüllten Heimkehrer mit dem irren Blick. Versammeln sich auf den Altarstufen, ziehen sich in Tableaux Vivants wie die Verdammten der Hölle in den Chorraum empor, halb gezogen von Vorangehenden, halb gestossen von Nachfolgenden. Einer wird sich höhnisch meckernd als Tod zu erkennen geben, für ihn sind es gute Zeiten, gestorben wird viel, in Kriegen, in der Pest.

Er schreit schrill, spuckt Anna stammelnd «Kappel, Kappel, Kappel» vor die Füsse. Er berichtet ihr von dem Gatten, der «zmittst im Gemetzel» starb, der Leichnam gefünftelt, verbrannt, die Asche zerstreut. «Myn Gott, myn Gott, hast du mich gar verlassen?», singt Anna und bricht im Kreis ihrer Kinder zusammen. Nathalie Mittenbach gibt Anna stimmlich und darstellerisch überzeugend; schade, dass die Inszenierung sie ein wenig eindimensional als Liebende und Mutter zeichnet. Zwingli bekommt mehr Facetten, doch liegt Tenor Daniel Camille Bentz der freundliche Mann und Ehemann mehr als der harte Eiferer.

Die Stärke der Abends ist daher Hesses Fähigkeit, Laien und Profis in überraschenden und starken Bildern zusammenzuführen. Da werden kleine Seitenbühnen immer wieder für Tableaux Vivants genutzt, als Zwingli noch nicht die Seitenaltäre aus der Kirche verbannt hat.

Mal werden die Bühnen bespielt, mal der Vorhang zugezogen und für Animationen genutzt. Hesse lässt 22 Dimitri-Akrobaten die Pestkranken spielen, die auf den Gräbern tanzen, ein burleskes Ballett aufführen, oder als Richter bei den Disputationes im Kirchenraum sich wie wild gewordene Stiere auf dem Debattiertisch balgen, der sich auf dem Taufbecken dreht.

Schwierige Akustik

Dazu versprühen 16 Ratsherren Autorität, allesamt gestandene, schwarz gekleidete Herren. Tadelnd wedeln sie mit ihren Zeigefingern und vertreiben jegliches lustige Treiben. Der 22-köpfige Chor verteilt sich bis hoch auf die Empore und lässt den Raum auch musikalisch lebendig werden. Solcherart überwältigt sieht man darüber hinweg, dass die Kombination aus Kirchenraum, Gesang und mittelalterlichen Texten arg zulasten der Akustik geht und man wenig versteht, wenn man die Texte nicht im Programmheft verfolgt. Man sieht auch über schmerzende Hinterteile auf harten Kirchenbänken und gar in die Länge gezogene Szenen hinweg.

Und findet es am Ende doch schade, dass die Aufführung vor der Kirche ausfranst, damit Zwingli seine Schlussworte vom Kirchendach in die Menge herunterdonnern kann. Gerne hätte man noch etwas darüber erfahren, wie es Zwingli gelang, die Zürcher Ratsherren so für seine Sache einzunehmen. Der Machtmensch und Politiker Zwingli hätte die Inszenierung endgültig ins Heute gezogen – und weniger ins allzu Religiöse rutschen lassen.