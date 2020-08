Abgesagt oder verschoben! Grosse Popkonzerte sind 2020 unrealistisch

Ab Oktober sind Grosskonzerte von mehr als 1000 Zuschauer theoretisch wieder möglich. Die Realität zeigt aber, dass grosse Popkonzerte unter den aktuellen Bedingungen gar nicht durchführbar sind. Das Konzert der amerikanischen Pop-Rockband One Republic am 27. Oktober im Hallenstadion Zürich muss ebenso verschoben werden wie jenes der finnischen Symphonic-Metal-Band Nightwish. Das bestätigt Veranstalter abc productions auf Anfrage. Hinter den Kulissen wird eifrig an möglichen neuen Terminen gearbeitet. «Bis die neuen Konzertdaten in den diversen Städten und Ländern stehen, können wir die Verschiebung noch nicht ankündigen. Deshalb sind die Show aktuell noch auf der Homepage aufgeführt», heisst es bei abc.

Die Gründe: «Den Bands ist es nicht möglich, in Europa umherzureisen und die diversen geplanten Termine zu spielen. Selbst wenn wir in der Schweiz ein Go bekommen würden», heisst es von abc weiter. Zudem seien die Konzerte «seit Beginn mit Stehplätzen im Verkauf. Eine «Bestuhlung und Reduktion der Kapazität» sei deshalb gar nicht möglich.

Ozzy Osbourne ist die letzte Hoffnung

Auch Hallenstadion-Direktor Philipp Musshafen macht sich keine Illusionen. Dass grosse Popkonzerte 2020 noch stattfinden hält er für «relativ unrealistisch». Deshalb dürfte auch das Doppelkonzert der Ärzte (Good News) am 21. Und 22. Dezember verschoben werden. Stefan Matthey von Good News will zwar noch die behördlichen Vorgaben abwarten, geht aber davon aus, dass auch die Konzerte ins kommende Jahr verschoben werden. Nur Live Nation Switzerland hat die Hoffnung für das Konzert von Ozzy Osbourne am 24. November noch nicht ganz aufgegeben. «Wir sind noch positiv und auf Kurs», sagt Geschäftsführer Ralph Schuler.