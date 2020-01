Schwachpunkte in der Verwaltungsstruktur

Der Gemeindeverwalter hat gar einen Überschuss von 25 Prozenten. Und auf noch mehr kommt der bald in Pension gehende Bauverwalter mit einem Überschuss von 32 Prozent. «Seine Überlast ist massiv. Nach Arbeitsgesetz ist das auf Dauer nicht zulässig.» Sie habe aber auch selten einen Menschen gesehen, der seine Arbeit mit mehr Freude ausführt, als der Bauverwalter von Selzach.

Stellvertretungen und Stellenbeschriebe

Miriam Albisetti zählte mehrere Schwachpunkte auf. Neben der Entlastung für die wichtigen Verwaltungsangestellten und einer neuen Regelung für die Gemeindepräsidentin brauche es ein Stellvertretungskonzept sowie aktualisierte Stellenbeschriebe, in denen auch wirklich alles erfasst ist, was die Angestellten leisten müssen.

Wie soll dies alles erreicht werden? Albisetti nannte drei Varianten. Stärkung des Referentensystems, was mehr externe Kosten verursachen könnte, Stärkung der Verwaltung oder Einführung des Ressortsystems im Gemeinderat.

In Gemeinderat war man sich einig, dass ein Variantenentscheid getroffen werden soll. Das Büro wurde damit beauftragt, diesen vorzubereiten. Dazu gehört auch ein Workshop des Gemeinderates. Es wird spannend sein zu sehen, wo der Gemeinderat letztlich den Hebel ansetzen will. Kommt es zu einer Verkleinerung des heute elf Köpfe zählenden Gemeinderates und der Einführung des Ressortsystems? Will man die Pensen in der Verwaltung erhöhen? Oder sollen mehr Aufgaben nach aussen vergeben werden? Der Gemeinderat will nun rasch eine Lösung suchen.

Investieren ja, aber nicht auf Kosten der Gemeinde

Ende 2018 hatte Selzach die Liegenschaft Nummer 3220 neben dem Schulparkplatz, als strategische Reserve für de Entwicklung der Schulanlagen gekauft. In der Zwischenzeit soll sie vermietet werden. Ein Mieter wurde gefunden, der nun das Gebäude für seine Zwecke umgestalten will. Der Gemeinderat genehmigt das Gesuch um Anpassungen. Nach längerer Diskussion war man sich zudem einig, dass sämtliche Investitionen vom Mieter übernommen werden müssen und auch keine Rückzahlung vorgesehen ist. Zudem soll geprüft werden, ob das Haus bereits jetzt ans Fernwärmenetz angeschlossen werden kann. (uby)