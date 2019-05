Knapper hätte es nicht ausgehen können: Mit 51 Prozent Nein-Stimmen und 49 Prozent Ja-Stimmen schicken die Solothurnerinnen und Solothurner die kantonale Umsetzung des Steuerreform bachab. Das Resultat ist für die Exekutive und für die Legislative, aber auch für die bürgerliche «classe politique» sowie für die mächtigen Wirtschaftsverbände eine herbe Enttäuschung. Sie wurden nicht müde, die nach einer fiskalischen Delle resultierenden Segnungen der «Vorwärtsstrategie» zu preisen – doch die Botschaft kam offensichtlich nicht in ausreichendem Mass an. Oder, umgekehrt: Das Misstrauen gegenüber den Heilsversprechungen sowie die Angst vor Sparmassnahmen und staatlichem Leistungsabbau waren grösser. Jedenfalls mangelte es schliesslich an Vertrauen, dass bei einem Scheitern der Strategie die begünstigten juristischen Personen statt der natürlichen Personen die Zeche zahlen würden.

Und nun? Das Steuerdossier ist nicht vom Tisch, im Gegenteil. Die Regierung muss nun, Teufel komm raus, auf Anfang Jahr eine weniger offensive beziehungsweise riskante Lösung für die Unternehmensbesteuerung finden. Schafft sie das nicht - und findet die Lösung abermals keine Mehrheit -, sieht es zappenduster aus. Denn die 21 Prozent Gewinnsteuerbelastung gelten bis zum Zeitpunkt, da eine andere Lösung in trockenen Tüchern ist. Auch und gerade für die bisher steuerprivilegierten Firmen. Da braucht es rasche und solide Signale, in welche Richtung der Zug fährt, damit ein Minimum an Sicherheit geschaffen werden kann.

Doch das ist nicht alles: Die Regierung muss zudem dringend aufzeigen, wie sie die steuerliche Belastung der tiefen und mittleren Einkommen reduzieren will. Denn in dieser Beziehung steht der Kanton Solothurn noch schlechter da als bei der Besteuerung der Firmen. Auch das wissen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genau.