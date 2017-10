Fantasie oder böse Absicht? So lautet die Frage, die Stadtpräsident Kurt Fluri im Nachgang einer kulturellen Veranstaltung in einem Leserbrief stellte. Der Hintergrund: «11 nach 9», ein satirisches Bühnen-Talk-Programm, hatte einen Videoeinspieler der HESO-Eröffnung gezeigt. Schauspieler Jens Wachholz kommentierte, Fluri sei mit Bundesrat Maurer nach dem Anlass für einen Umtrunk in die «Krone» davongeschlichen. Dies sei keineswegs so, sagt nun Fluri. Entgegen dieser «Fake News» ist er nämlich nach einem Besuch der HESO-Stände zweier Energieversorger wieder über die Strasse ins Büro zurückgeflitzt.