John Wayne und ich

Als die TV-Welt noch schwarz-weiss und ich noch viel jünger war, entdeckte ich den Western. Ein paar Darsteller daraus sind mir in ferner Erinnerung geblieben: John Wayne, Gary Cooper oder James Steward etwa. Was mir an ihnen gefiel? Sie verkörperten Figuren, die mit Bedacht, Entschlossenheit, ja Souveränität agierten. Und natürlich wollte ich auch so sein oder es werden, obwohl ich phasenweise Karl Odermatt (Fussball) nacheiferte, ohne zu wissen, wie Karl Odermatt eigentlich war.

Zwischenzeitlich vergass ich diese Filmfiguren und Karl Odermatt übrigens auch. Aber eben – das Leben. Irgendwie sind sie mir alle wieder in den Sinn gekommen, als mich kürzlich eine Bekannte am Küchentisch sitzend mit dem nüchternen Satz «Also, du bist wirklich kein Draufgänger» treffsicher zu umschreiben verstand. Abgesehen davon, dass ich ihr ohne Einwand zustimmte, fiel mir auch wieder ein, dass weder Wayne, Cooper noch Steward als Filmfiguren je Draufgänger spielten. Bei Karl Odermatt bin ich mir da allerdings nicht so sicher.

Und jetzt bin ich fast ein bisschen davon überzeugt, doch irgendwie ein Wayne, Cooper oder Steward zu sein. Es wäre wirklich das erste Mal, dass sich einer meiner Bubenträume – wenn auch spät – erfüllt hätte.

