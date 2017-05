Die Kabaretttage waren immer dann gut, wenn sie Olten auf eine ungemütliche Weise lustiger machten. An Tagen hingegen, an welchen sie die Oltner Zuschauer in ihrer Oltner Behäbigkeit bloss etwas mehr lachen liessen, waren es lausige Kabarett-Tage. Denn wenn der alte Dompteur seinen kahlen Kopf einem zahnlosen Löwen in den Rachen hält, dann ist das kein Kunststück, bei welchem noch irgendjemand leer schlucken muss.

Kabarett ist die Kunst, dem Zuschauer die Tragik der Welt so zu erklären, dass er vor lauter Lachen nicht zum Weinen kommt. Massstab für jeden guten Kabarettisten ist folgender Witz aus dem Dritten Reich: Fragebogen des Vierten Reiches: «Wo waren Sie im Dritten Reich inhaftiert? Falls nicht, warum nicht?»

Aber ein Kabarettist, der für seine politische Haltung gelobt werden will, biedert sich bloss beim Publikum an. Der Kabarettist, der für seine politische Haltung gelobt wird, ist ein Mitläufer. Denn eigentlich darf es dem Publikum nie ganz wohl sein, bei dem, was ein Kabarettist sagt. Umso unterhaltsamer muss der Kabarettist deshalb sein, damit der Zuschauer trotzdem bereit ist, die Strapazen einer Kabarettvorstellung auf sich zu nehmen.