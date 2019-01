Das zeichnet den Solothurner Unternehmerpreis, der gestern im Landhaus verliehen wurde, aus: Es handelt sich nicht um das lieblose Abarbeiten einer in die Jahre gekommenen Tradition, sondern um eine gediegene Feierstunde mit vielen Facetten. Das gilt für Jury und Preisträger ebenso wie für die von Politik und Wirtschaft vermittelten Botschaften.

Auch wenn man sich so früh im Jahr noch nicht auf die Zehen treten will, so wurde bei der Verleihung doch klar: Dem Kanton steht mit dem Entscheid über die Umsetzung der Steuerreform ein regelrechter politischer Brocken bevor. Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss kommt dabei eine ganz besondere Rolle zu, wie sich auch im Landhaus zeigte: Ausgerechnet die Grüne wird die Bannerträgerin der regierungsrätlichen Vorlage sein müssen, wenn es im Mai um die Absegnung von Tiefsteuerstrategie und flankierenden Massnahmen geht.