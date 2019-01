Der grösste Vorwurf, den man einer Regierung machen kann, ist der, dass sie nicht vorausschauend handelt. Mindestens diesen Vorwurf kann man der Solothurner Regierung nicht machen. Mit der Standortstrategie 2030 legt sie ein Papier vor, das auf die Stärkung vorhandener Stärken und den positiven Schub setzt, den die vorgeschlagenen Massnahmen auslösen sollen. Die Ziele wirken sympathisch – bezüglich deren Umsetzung bleibt das Papier aber oft vage. Ob dies ausreicht, Solothurn für Investoren und Zuzüger quasi unwiderstehlich zu machen, darf bezweifelt werden. Dies umso mehr, als Aufhol- und Handlungsbedarf mindestens so gross sind wie die finanziellen und personellen Möglichkeiten bescheiden.

Volkswirtschaftsdirektorin Brigit Wyss spricht von einem «flexiblen Papier», das erlaube, sich neuen Entwicklungen anzupassen. Dies könnte früher nötig sein, als der Regierung lieb ist: Dann nämlich, wenn die in der Standortstrategie aufgelistete Umsetzung der Steuervorlage 17 keine Volksmehrheit findet und die Unternehmenssteuern nicht gesenkt werden können. Dem Kantonsrat steht die erste Nagelprobe bereits am Dienstag bevor. Er kann dann einem der Ziele des Papiers sofort zum Durchbruch verhelfen: der Beteiligung des Kantons am Umsetzungsprogramm der Neuen Regionalpolitik 2020–2023. Das Mitmachen kostet den Kanton zwar etwas – doch es lassen sich Mittel für genau solche Projekte auslösen, mit denen die Attraktivität des Kantons tatsächlich gesteigert werden kann.