Selten trat die Solothurner FDP so geeint auf wie im Kampf gegen die Energiegesetzrevision, über die am 10. Juni abgestimmt wird. Vergessen geht dabei: In Tat und Wahrheit kämpft die Partei gegen ein Gesetz, das aus den eigenen Reihen stammt. Verfasst hat es Esther Gassler.