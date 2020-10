Von Doppelbürgern und Rassenreinen

Andreas Glarner, Nationalrat der Volkspartei, will das Übel bei der Wurzel packen. Er plant, wie er der «Sonntags-Zeitung» meldete, Doppelbürger aus National- und Ständerat zu verbannen. Ein entsprechender Vorstoss sei in Planung.

Ein alter Hut zwar, letztmals vor zwei Jahren im Bundesparlament hoch abgelehnt, nachdem ein Lega-Mann ihn deponiert hatte. Selbst Glarner, so die Zeitung, stimmte damals nein. Aber jetzt hat sich eine neue Situation ergeben. Glarner warf der Doppelbürgerin und Nationalrätin Sibel Arslan am Rand der Klimademonstration vor dem Bundeshaus ein unterbelichtetes «Frau Arschlan» an den Kopf.