Das Interview im «Tages-Anzeiger» vom Februar trug alle Merkmale eines Hüftschusses. FDP-Präsidentin Petra Gössi überraschte Freund und Feind mit der Ankündigung, ihre Partei werde aus der Klimafrage einen Wahlkampf-Schwerpunkt machen. Dass es ihr damit durchaus ernst war, liess sich der Aussage entnehmen, sie könnte sich etwa eine Umweltabgabe auf Flugtickets vorstellen. Also: nicht bloss Gemeinplätze über die Wichtigkeit des Klimaschutzes an und für sich, sondern ganz konkrete und spürbare Massnahmen.

Am heftigsten fielen die Reaktionen auf das Interview fast in den eigenen Reihen aus. Sie hakten vielfach bei sachlichen Gesichtspunkten ein, aber spürbar war die Überraschung oder Beleidigtheit führender Parteiexponenten, die von Gössis Plänen keine Kenntnis hatten. Diese scheinen in der Tat in einem kleinen Zirkel rund um den Generalsekretär der Partei, Samuel Lanz, ausgeheckt worden zu sein. Offenbar handelte die Parteizentrale unter dem Eindruck, dass ein politischer Klima-Tsunami am Anrollen war und die FDP in Gefahr lief, in die Rolle eines Sündenbocks zu geraten. Denn sie hatte im Dezember 2018 mitgeholfen, im Nationalrat ein CO2-Gesetz zu Fall zu bringen, was einen sogenannten Satiriker veranlasste, FDP mit «Fuck de Planet» zu übersetzen. Mit Blick auf den Wahlkampf konnte man zum Schluss kommen, dass dies der Partei im Herbst Stimmen kosten würde, primär zugunsten der Grünliberalen (GLP).

Also entschied sich Gössi, eine späte, medienwirksame Kurskorrektur vorzunehmen. Das ist mit einem beträchtlichen Risiko verbunden. Denn ungewiss ist, ob man ihr das Interview als Ausdruck echter Gesinnungsänderung abnimmt oder ob man darin nicht einfach ein plumpes Wahlkampfmanöver sieht, das erst noch einen Teil der eigenen Wählerschaft zu vergrätzen droht. Ihre Wette, ihr Gamble, bestand darin, mit diesem Vorstoss mehr FDP-Anhänger von einer Desertion zu den Grünliberalen abzuhalten als an die SVP zu verlieren. Das schlimmstmögliche Szenario dagegen ist, dass ihr Manöver der Partei auf beiden Seiten Stimmen kosten wird. Den einen gehen die FDP-Vorschläge zum Klimaschutz zu weit, weshalb sie die SVP wählen werden, den andern aber immer noch zu wenig weit, weshalb sie weiterhin zur Liste der GLP greifen werden.