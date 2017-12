Manchmal genügt ein Blick in das eigene Fotoalbum, um sich die Folgen des Klimawandels zu vergegenwärtigen. Unsere Kinder treffen heute andere Gletscher an als wir vor 30 Jahren. Am Gletscherschwund manifestiert sich die Verletzlichkeit der Schweiz besonders deutlich. Hier ist der Temperaturanstieg doppelt so hoch wie im globalen Durchschnitt. Dass sich die Schweiz verpflichtet hat, ihre CO2-Emissionen um 50 Prozent – im Vergleich zu 1990 – zu reduzieren, ist wichtig und richtig.

Die Schweiz verfolgt eine pragmatische Klimapolitik. Die CO2-Revision, die der Bundesrat gestern beschlossen hat, steht in dieser Tradition. Die Unzufriedenheit von linker wie rechter Seite zeigt, dass der Bundesrat einen guten Mittelweg gewählt hat.

Dabei findet man Reizthemen wie ein komplettes Verbot von Ölheizungen oder eine CO2- Abgabe auf Benzin in dieser Vorlage nicht. Das heisst nun aber wiederum nicht, dass das Benzin künftig nicht teurer würde. Zwischen vier und zehn Rappen steigt der Benzinpreis bis 2030. Doris Leuthard hat dies an ihrer Medienkonferenz natürlich nicht erwähnt. Der Preisanstieg wird aber eine Folge sein der erhöhten Reduktionsziele für die Treibstoffimporteure. Die höheren Kosten werden sie wohl auf die Kunden überwälzen. Das wird die Autofahrer ärgern und noch zu reden geben.

Doch der Bundesrat geht mit dem Verkehr, als grösstem Verursacher von Treibhausgasemissionen trotz dieser Massnahme sehr pfleglich um. Auf einschneidendere Massnahmen wie Mobility Pricing etwa verzichtet er. Ein komplettes Verbot fossiler Heizungen ist im Gegensatz zur Vernehmlassungsvorlage auch nicht mehr enthalten. Ölheizungen dürfen auch künftig durch Ölheizungen ersetzt werden. Allerdings nur, wenn die Hauseigentümer andere Effizienzmassnahmen treffen. Zur Anwendung kommt diese Bestimmung aber sowieso erst, wenn die Reduktionsziele im Gebäudebereich nicht erreicht werden.

Reduktionsziele definieren, Anreize setzen und für den Fall des Nicht-Erreichens drohen: So funktioniert die Schweizer Klimapolitik. Ganz gratis ist sie nicht. Doch die Folgen der Klimaerwärmung kommen teurer, als wenn jetzt Massnahmen ergriffen werden.

doris.kleck@schweizamwochenende.ch