Die Empfangsdame fuhr mit dem Auto zur Arbeit. Sie gehört nicht zu den Arbeiterinnen, die im letzten Moment losfräsen. Stets sind ein paar Minuten für Unvorhergesehenes eingeplant. Ein Stau, ein Unfall, ein Reh oder ein Wildschwein. Letzte Woche wars ein Lichtsignal, wo früher nie eines war. Sowas macht die Empfangsdame nicht nervös. Und wenn auf dem Schild vor der Ampel «bei Rot Motor abstellen» steht, dann wird das auch so gemacht.

Während der Wartezeit kann man vieles erledigen. Ein Blick übers Land, in den Rückspiegel, auf die Tankanzeige, aufs Handy. Die Empfangsdame blickte auf ihre Hände. Erschrocken sah sie die faltige, raue Haut. Sie wühlte in der Tasche und kramte die Handcreme hervor. Unglaublich, die kleine Tube verspricht 300 Anwendungen. Einmal drücken und Schwups ... geschätzte 250 Einheiten spritzten der Empfangsdame in die kleine Handfläche. Kein Problem, die Ampel ist ja rot. Rasch die Creme in beide Hände einmassieren und ... oh je, die Ampel wechselt auf Blinken und das bedeutet: Los geht’s! Hilflos versuchte die Empfangsdame, das Steuerrad zwischen die Ellenbogen einzuklemmen und loszufahren. Das war gefährlich. Auch mit beiden Handrücken und dem vorgeschobenen Kinn als Gegenpol ging’s nicht. Es blieb nichts übrig, als das Steuerrad mit den glitschig fettigen Fingern zu packen.

Ganz viel Schlimmes hätte passieren können. Abschlipfen und einen Velofahrer überrollen, ein Kind anfahren, einen Tankwagen touchieren – eine Explosion und ein Quartier wäre in Flammen. Ein riesiges Aufgebot von Polizei, Feuerwehr und Sanität wäre gekommen. Eine kleine pflichtbewusste Empfangsdame wäre zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Alles wegen

ein bisschen Freizeit.