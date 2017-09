Viel haben die Politiker in den letzten Wochen über den Medienkonzern Tamedia gejammert: Dieser schafft eine zentrale Redaktion für die gesamte Deutschschweiz, welche zehn Zeitungstitel mit Artikeln zu Politik, Wirtschaft und Sport beliefert. «Einheitsbrei», riefen die Politiker. «Medienkonzentration!» Und: «Berlusconisierung!»

Was dabei völlig vergessen geht: Die mächtigste Redaktion im Lande hat nicht Tamedia. Die mächtigste Redaktion im Lande hat: die SRG. Während für Tamedia künftig gegen 200 Journalistinnen und Journalisten unter einem einzigen Chefredaktor arbeiten, sind es bei SRF 343.

Erstaunlicherweise spielte dieser Fakt in den letzten Wochen nie eine Rolle in der öffentlichen Debatte. Dennoch ist weitherum ein grosses Unbehagen über die allzu mächtige SRG spürbar. Zuletzt in der soeben zu Ende gegangenen Herbstsession, wo der Nationalrat die No-Billag-Initiative diskutiert hat. Überraschenderweise wählte das Parlament aber das falsche Heilmittel, um die Macht der SRG zu beschneiden: Es will, dass alle privaten Medienunternehmen SRG-Videos ausstrahlen dürfen. Das verringert nicht die Menge an Einheitsbrei, im Gegenteil: Noch mehr Menschen als bisher werden in Zukunft den Einheitsbrei der SRG vorgesetzt bekommen.

Deshalb wird hier ein Rezept vorgeschlagen, das in die genau entgegengesetzte Richtung geht: Heute besteht in der Schweizer Fernsehlandschaft faktisch ein SRG-Monopol. Dieses lässt sich aufbrechen, indem der Gesetzgeber für mehr Wettbewerb zwischen verschiedenen TV-Anbietern sorgt. Der Vorschlag, der sich auf eine Diplomarbeit am Executive MBA der Universität Zürich stützt (siehe Box), funktioniert so: Die SRG macht nicht mehr alles selber. Im Gegenteil. Die Produktion von Sendungen wie der «Tagesschau», der «Arena» oder «Sportaktuell» werden öffentlich ausgeschrieben. Private Unternehmen können sich darum bewerben, eine dieser Sendungen für eine bestimmte Anzahl Jahre zu produzieren. Der Anbieter mit dem innovativsten, überzeugendsten Konzept bekommt den Zuschlag.