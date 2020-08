Wer nicht aufpasst, ist rasch einsam - die neue Strategie der Klimastreikenden ist riskant

Sie waren bunt, laut, jung, kreativ, kraftvoll: Die Klimademos, die seit dem Dezember 2018 durch die Schweizer Städte zogen und immer mehr Teilnehmer anzogen. Manch ein Erwachsener wurde dazu gezwungen, sein festgefahrenes Bild der angeblich apolitischen Jugend zu überdenken, die sich nur für Shopping, Instagram und Games interessiert.

Die Schülerstreiks hatten konkrete politische Auswirkungen: Die Umwelt wurde gemäss Umfragen zum grössten Sorgenthema. Bei den eidgenössischen Wahlen im Oktober 2019 folgte eine grüne Welle.

Mit der allgegenwärtigen Corona-Pandemie geriet die Bewegung aus den Schlagzeilen. Diese Woche nun meldete sich die federführende Organisation «Climatestrike» mit vier Partnern mit einer Medienkonferenz zurück. Am 4. September wird wieder demonstriert.

Doch es ist eine andere Bewegung, die sich nach der pandemiebedingten Pause wieder öffentlich bemerkbar macht. Demos reichten nicht mehr aus, hiess es am Dienstag. Die Bewegung will verstärkt auf «friedlichen, massenhaften zivilen Ungehorsam» setzen. «Wir wurden bisher nicht gehört. Das lässt uns zu Mitteln greifen, von denen wir hoffen, endlich ernst genommen zu werden», so die Begründung.

Das Vertrauen in die institutionelle Politik haben grosse Teile der Bewegung verloren. Im Juni erschien ein Text von drei prominente Köpfe von «Climatestrike». Der Titel: «Der Parlamentarismus ist gescheitert». Enttäuscht über das milliardenschwere Corona-Hilfspaket für die Luftfahrt warfen sie der parlamentarischen Politik von rechts bis links vor, sich «nicht einmal die Mühe zu machen», vorzugeben, dass sie die Klimakrise kümmere.

An der Medienkonferenz vom Dienstag griffen die Klimastreikenden ihre engsten Verbündeten in noch schärferem Ton an. Die linken Parteien hätten die Bewegung benutzt und belogen: «Man hat uns das Blaue vom Himmel besprochen und nichts davon geliefert.»

Die Grüne Partei habe vor den Wahlen nur «leere Worthülsen» geäussert. Auslöser der Kritik: Die Grünen präsentierten letzte Woche einen Klimaplan, der für die Schweiz einen CO2-Austoss von netto null bis 2040 fordert. Die Klima-Charta der Bewegung, welche die Grünen vor den Wahlen mitunterzeichnet hatten, hat das Nullemissionsziel 2030.

Es ist strategisch unklug, sich so auf den engsten politischen Verbündeten einzuschiessen.