Manchmal gipfelt ein Trennungsstreit in einem erbitterten Kampf um die Obhut über die Kinder. Bei zerrütteten Ehen zwischen Schweizern und Ausländern gipfelt der Streit manchmal in Entführungen: Wer die Obhut nicht erhält, betreibt Selbstjustiz – und bringt seine Kinder von der Schweiz in seine ursprüngliche Heimat.

Eine Entführung kommt selten aus dem Nichts. Der Bund rät Vätern und Müttern, die sich vor solch einem Szenario fürchten, zu diversen Vorsichtsmassnahmen. So können besorgte Elternteile etwa das eingeschränkte Besuchsrecht erkämpfen oder die Kontrolle über die Reisepässe sichern.