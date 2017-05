Okay, die Frau hat auf das Pfeifkonzert am DFB-Pokalfinale sportlich reagiert. Sehr professionell, die Helene Fischer! Wie immer eigentlich, wenn die deutsche Schlagersängerin etwas anpackt. «Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch», sagte sie schon am Tag darauf bei «Mensch Gottschalk». Als richtig schlimm habe sie die «die geballte Testosteron-Power» sowieso nicht empfunden. «Die wollten keine Unterhaltung», sagte sie weiter und nahm es nicht persönlich.