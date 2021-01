Warum wird ausgerechnet Jakob Stark Verwaltungsrat der Axpo?

Das glaubt man ihm gerne. Staatspolitisch störend bleibt dennoch die Tatsache, dass Stark gleichzeitig jener Ständeratskommission angehört, welche die Energiepolitik dieses Landes macht, und dem Verwaltungsrat eines Unternehmens, das von dieser Energiepolitik direkt betroffen ist. Da werden Hüte vermischt, die auseinander gehören. Das sehen auch die Staatspolitischen Kommissionen des Parlaments so. Künftig soll diese Interessenvermischung nicht mehr so einfach möglich sein.

Das mit gegen 100 000 Franken jährlich entlöhnte Amt verpflichtet. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Stromlobbyist Stark wird im Parlament künftig die Interessen der Axpo einbringen müssen. Was denn sonst? Stimmen diese per Zufall mit den Interessen des Kantons Thurgau überein: Glück gehabt. Falls nicht? Stark sagt, er übernehme kein Mandat, das im Widerspruch zu seinen Überzeugungen stehe. Und er wolle sich für das Volksvermögen des Thurgaus einsetzen, dem 12,25 Prozent der Axpo gehören.

Losgelöst von diesem Interessenkonflikt stellen sich weitere Fragen: Etwa jene, warum die Axpo – ein komplexer Energiekonzern - ausgerechnet den 62-jährigen Historiker Stark in den Verwaltungsrat befördert hat? Immerhin ist es dessen erstes VR-Mandat. Weil er als Thurgauer die Aktienanteile des Thurgaus vertritt? Müsste man da, wenn schon die Eigentümer berücksichtigt werden sollen, nicht eher den kantonalen Energieminister Walter Schönholzer (FDP) ins Boot holen? Oder hat man Stark gewählt, weil er Mitglied der SVP ist wie sein Vorgänger Roland Eberle?

Und warum eigentlich hat Axpo nicht die Thurgauer SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher genommen, die auch zur Auswahl stand, wo es doch zu wenige Frauen gibt in Verwaltungsräten? Nicht bekannt wäre, dass Stark, der in Frauenfeld am Ende seiner 14-jährigen Amtszeit als Regierungsrat das Finanzdepartement geleitet hat, über Führungserfahrungen dieser Grössenordnung in der Wirtschaft verfügt. Auch nicht weiter erhärtet sind Starks energiespezifischen Dossierkenntnisse.