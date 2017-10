Deutschland nicht einfach kopieren

Drittens eine offene Diskussion: In der deutschen Öffentlichkeit gibt es ein ungeschriebenes Gesetz: Jegliche Vergleiche oder Relativierungen im Kontext des Nationalsozialismus und seiner Judenvernichtung sind kategorisch verboten und führen meistens zum Rücktritt. Diese bedingungslose Strenge hat gute Gründe, sie darf uns aber nicht die Diskussion verbauen, wie wir mit solchen Fehlern politisch umgehen.

In einer E-Mail-Diskussion, in der ich mich unter anderem mit dem in meinem zweiten Punkt erwähnten Motiv von Fricker gegenüber jüdischen Kreisen dafür einsetzte, seine Entschuldigung anzunehmen, erhielt ich von einer mit einkopierten Person den Einwand, das sei «sehr akademisch»; sie ermahnte mich, «die Finger davon zu lassen». Das will ich aber nicht tun. Diese Diskussion muss geführt werden. Der Adressat hingegen hat mein Anliegen positiv aufgenommen.

Für seine geografische Belehrung: «Auschwitz liegt nicht in der Schweiz» hatte sich Bundespräsident Delamuraz 1996 nicht entschuldigt.

*SP-Nationalrat Tim Guldimann war Botschafter in Iran und Deutschland. Der studierte Volkswirt lebt mit seiner Familie in Berlin.