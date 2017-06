Ein Sandwich, eine Apfelschorle, ein Mandelgipfel: Mein Einkauf ist bescheiden und an der Kasse im Coop komme ich gleich dran – trotzdem habe ich keine Lust, an der Kasse zu zahlen und laufe weiter zu den Self-Scanning-Kassen. Nicht von ungefähr.

Eigentlich sind mir die Self-Scanning-Kassen unsympathisch. Statt dass mir ein Mensch aus Fleisch und Blut ein Lächeln schenkt und einen «Guten Morgen» wünscht, schweigt mich der Automat an. Beim Mandelgipfel muss ich gefühlte siebenmal auf einen Button drücken, um ihn bezahlen zu dürfen. Den schönen Tag darf ich mir selbst wünschen. Na wunderbar.

Doch in einer gewissen Coop-Filiale gehe ich immer wieder völlig freiwillig an die Self-Scanning-Kasse. Schuld ist die Kassierin, Frau Müller (Namen geändert). Frau Müller ist nicht gerade die Freundlichkeit in Person. Frau Müller schaut mich über den Brillenrand missmutig an, wenn ich meine Waren vor ihr hinstelle. Frau Müller murmelt zur Begrüssung etwas Unverständliches und würdigt mich keines Blickes. Und wenn ich mich beim Pincode vertippe, seufzt Frau Müller laut, was ich in Gedanken – pardon – mit «So ein Depp» übersetze.

Dabei müsste Frau Müller doch froh sein über Kunden wie mich. Wir alle, die Self-Scanning-Kassen verschmähen, sichern doch ihren Arbeitsplatz – müsste das nicht jeder halbwegs vernünftige Mensch von selbst begreifen? Aber vielleicht weiss Frau Müllers Vorgesetzter, der ja sicher unter Erfolgsdruck steht, nur allzu gut um das Freundlichkeits-Potenzial, das in ihr schlummert. Und ist froh, wenn ich sie beim Bezahlen links liegen lasse. Und zu den Self-Scanning-Kassen gehe, wo mir eine andere Coop-Mitarbeiterin einen «Guten Morgen» wünscht.