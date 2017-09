Es wäre typisch schweizerisch, Ignazio Cassis zum Bundesrat zu küren, nur weil er Tessiner ist. Es wäre typisch schweizerisch, Isabelle Moret in die Landesregierung zu wählen, bloss weil sie eine Frau ist. Es wäre so unendlich langweilig. Vor allem aber wäre es falsch, weil die Schweiz ihre Interessen nicht ausschliesslich von blassen Durchschnittspolitikern vertreten lassen sollte. Wollen wir nach innen und aussen – etwa in Brüssel – Stärke beweisen, kommen wir an Pierre Maudet nicht vorbei: Wir sollten Zauderer Didier Burkhalter nicht durch ein Regierungsmitglied ersetzen, dem es genauso an Durchschlagskraft und Überzeugung fehlt.

Im Wahlkampf wichen Cassis und Moret einer inhaltlichen Debatte aus. Der Tessiner präsentierte zwar sein geblümtes Sofa, nicht aber seine Visionen für die Zukunft des Landes, er lehnte gemeinsame Interviews mit seinen beiden Konkurrenten ab und biederte sich über Wochen bei der SVP an. Staatsmännisch ist anders. Die Waadtländerin wiederum war im Wahlkampf derart unsichtbar, dass man sich zuweilen fragte, ob sie überhaupt gewählt werden möchte. Wofür sie steht, weiss wenige Tage vor der Entscheidung noch immer niemand so richtig. Und auf leiseste Kritik reagierte sie dünnhäutig und verschlossen. Souverän ist anders.

Ganz anders Pierre Maudet, der als einziger etwas Pep in diesen Wahlkampf brachte. Er hat ein Programm, frische Ideen und ein gewinnendes Auftreten. Anders als Cassis und Moret hat er sich nicht in ein enges Korsett gezwängt, sondern politisiert unverkrampft und nicht immer stramm auf Parteilinie. Das heisst für die anderen Parteien: Man kann mit ihm reden, man kann ihn überzeugen. Den Linken gefällt, dass er als Regierungsrat mit der «Operation Papyrus» für die Legalisierung von Sans-Papiers sorgte, die Rechten mögen die kompromisslose Haltung des «Sheriffs von Genf» in sicherheitspolitischen Fragen. Kurzum: Maudet hat keine Berührungsängste.

Der FDP hat der Kämpfer und Kommunikator neues Leben eingehaucht. Mit ihm kann der Aufbruch gelingen, mit ihm kann sie sich ein neues Image verleihen. Das kann ihr nur guttun, hat sie mit Johann Schneider-Ammann doch bereits einen ihrer zwei Sitze an einen Politiker vergeben, der die Massen nicht zu begeistern vermag. Cassis und Moret wären im Wahlkampf 2019 keine echte Hilfe.

Bei aller Führungsstärke ist Maudet kein Blocher, kein Couchepin. Auch wenn der 39-Jährige gewisse Ähnlichkeiten mit den beiden Alphatieren hat: Er ist kollegial. Weder aus dem Genfer Stadtrat noch aus der Genfer Regierung waren je Klagen zu hören, Maudet habe unliebsame Entscheidungen nicht mitgetragen.

«Man sucht und nominiert primär Bundesräte, die passen, sekundär Bundesräte, die’s können», klagte CVP-Chef Gerhard Pfister kürzlich. Also, Herr Pfister: Überzeugen Sie Ihre Leute, den Fähigen zu wählen! Und weibeln Sie für Maudet auch bei anderen Parteien. Merci!



