Beat Villiger, der Sicherheitsdirektor des Kantons Zug, schweigt weiterhin zum ominösen Fall um sein Auto. Dieses war in einer Polizeikontrolle in Luzern hängen geblieben. Das Verfahren wurde eingestellt. Der ehemalige Basler Staatsanwalt und Polizeikommandant Markus Mohler, der Akteneinsicht in dem Fall hatte, kritisiert nun: «Die Verdachtsmomente für zwei Delikte sind derart deutlich, dass eine Anklage hätte erfolgen müssen.