Im Restaurant, im Fitnesscenter, im Wartesaal, im Taxi, im Café, beim Hundecoiffeur, auf der Bahnhofstoilette und während des Anstehens am Skilift – sie lauert überall. Sie ist gar keine richtige Musik, sondern bloss Geräuschkulisse, dazu verdammt, Atmosphäre zu schaffen statt Freude. Wenn Sie nicht wissen, wovon ich rede, sollten Sie vielleicht wiedermal zum Zahnarzt.

Der öffentliche und halbprivate Raum werden systematisch zugemüllt mit dieser Umgebungsverschmutzung, die nichts weiter soll, als die Ruhe erträglich zu machen. Ruhe, nach welcher wir so oft zu suchen scheinen, können wir – einmal bei ihr gelandet – offenbar nicht ertragen: also wird sie weggeplärrt, damit sie ihre vermeintlich unangenehme Wirkung gar nicht erst entfalten kann.

Dies geschieht übrigens mittels zweier unterschiedlicher Sorten dieser Hintergrundmusik. Die eine könnte man landläufig als Musik bezeichnen, ist von irgendwelchen Playlists oder Radiostationen bereitgestellt und wird immer in der falschen Lautstärke in unsere Umgebung gepumpt: viel zu laut, nämlich, oder viel zu leise. Diese Art Ruhetilger wird meistens als identitätsstiftendes Branding-Element missbraucht, im Sinne von: Bei uns läuft handgemachte Jazzmusik aus der Region, also sind wir ein cooler Barbier-Laden.

Oder – noch schlimmer – das ist zwar ein stieres Bünzli-Kafi, aber wenn Ich Dienst habe, läuft hier David Guetta, und zwar volle Pulle, das passt zu meinem Auto und der Fussballerfrisur, ich bin eigentlich Stürmer, mein Durchbruch steht kurz bevor und dann interessiert mich erst recht nicht mehr, ob du Guetta feierst oder nicht, weil ich cool bin und du in einem stieren Bünzli-Kafi.

Die zweite Sorte, hingegen, ist noch viel weniger auszuhalten. Die, die sich gar nicht erst bemüht, tatsächlich Musik zu sein, sondern sich damit zufrieden gibt, lediglich einen bedeutungslosen Abklatsch darzustellen. Musik, die bloss Atmosphäre schaffen will, wird gemeinhin als Liftmusik bezeichnet und unter Marketingbeauftragten als Muzak gepriesen. Wenn Sie nicht wissen, wovon ich rede, sollten Sie dringend wiedermal einen Softpornofilm-Soundtrack hören.

Stören tun sie beide. Egal, ob bis zur Unkenntlichkeit leiser geschraubte Hitparaden-Schnulzen oder säuselnder Walfischgesang. Und es gibt nur einen Ausweg: Man muss sie übertönen. Mit Tischgesprächen, die so sukzessive zu Tischgeschrei mutieren, oder mittels selber mitgebrachter Musik und schalldichten Ohrstöpselkopfhörern.

Muss das tatsächlich sein? Das ist ja, als würde man im Restaurant erst ein ungeniessbares Irgendwas serviert bekommen, bloss um dann den Teller mit der tatsächlich bestellten Speise direkt obendrüber zu stülpen, eine Mahlzeiten-Pyramide, sozusagen, gebaut auf Müll. Sowas käme niemandem in den Sinn! Wir sind ja auch nicht mit jemandem zusammen, den oder die wir eigentlich nicht mögen, bloss um nicht ständig alleine sein zu müssen – hoffe ich.

Und wir legen uns, zusammen mit unserer grossen Liebe, schon gar nicht auf den Platzhalter obendrauf, in der Hoffnung, nichts mehr von ihm oder ihr mitzubekommen. Das würde sich niemand gefallen lassen. Aber kaum geht’s um die Ausmerzung der Ruhe, haben wir zu schlucken, was da ist, oder wir müssen es übertünchen. Das hat die Musik nicht verdient, sie ist viel zu kostbar, um zur Luftverschmutzung degradiert zu werden.

Aber ich will hier nicht bloss meckern, sondern einen konkreten Lösungsvorschlag machen: Bitte schalten Sie diese Musik aus! Geniessen Sie die Ruhe! Und wenn’s dann doch unter gar keinen Umständen auszuhalten ist, weder für Sie noch für Ihre Kundschaft, dann ersetzen Sie die Hintergrundmusik mit Gemurmel. Laden Sie zwei Dutzend Freunde ein und plaudern Sie entspannt, in kleinen Grüppchen, über Gott und die Welt, halten Sie das Geschehen akustisch fest und lassen Sie diese selbst gemachte Konserve zum gewünschten Zeitpunkt am Ort Ihrer Wahl in Endlosschlaufe über die Lautsprecher plätschern.

Kein Mensch wird irgendetwas bemerken, die angespannte Ruhe wird locker ausgehebelt und alle werden glücklich sein, weil sich niemand mehr über Walfische zu ärgern braucht, die Richard-Clayderman-Melodien singen. Ich danke es Ihnen jetzt schon.