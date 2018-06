Die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der EU senden nun jedoch eine unmissverständliche Botschaft aus: das Zeitalter des Multilateralismus ist zu Ende. Jetzt beginnt eine neue Ära von Macht und Stärke. Keine gute Nachricht weder für die Schweiz noch für Europa. Der Multilateralismus, die weltweite Zusammenarbeit kleiner und grosser Staaten auf Augenhöhe, hat kleinere Länder grösser und grössere Länder kleiner gemacht. Denn in der Welthandelsorganisation WTO haben die beiden Riesen, die USA und China, genauso nur eine Stimme wie jedes einzelne Land Europas. Die EU insgesamt hat somit ein Stimmengewicht, das 28-mal jenem der USA oder Chinas entspricht. Dass angesichts der tatsächlichen politischen Machtverhältnisse und ökonomischen Realitäten ein US-Präsident auf einer solchen schiefen Gewichtsverteilung erzielte Beschlüsse weder als fair noch als wirklich bindend oder gar erhaltenswert bewertet, ist eigentlich verständlich.

Nicht nur Donald Trump, sondern mit ihm vielen Amerikaner(inne)n fehlt das Verständnis, wieso die USA für die Nachkriegsordnung der Weltwirtschaft schwergewichtig die Kosten tragen sollen, wenn doch alle anderen und insbesondere die Klein- und Kleinststaaten Europas die grössten Nutzniesser sind. Das gilt für die Vereinten Nationen und deren Tochterorganisationen, den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank, für Klimaschutzabkommen und (Ab-)Rüstungsvereinbarungen. Und es trifft aus Sicht der USA in besonderem Masse für das westliche Verteidigungsbündnis Nato zu. Auch hier ist nachvollziehbar, dass Trump nicht mehr bereit ist, ein sicherheitspolitisches Trittbrettfahren Europas auf Kosten der USA zu akzeptieren.

Der nun durch Strafzölle und Gegenreaktionen eskalierende Handelsstreit mit Europa ist jedoch nur die von Donald Trump als sichtbares Symbol genutzte Spitze eines geopolitischen Eisbergs. Denn dem US-Präsidenten geht es weniger um Europa. Das strategische Ziel des Donald Trump war immer schon «America first». Alles andere war und ist zweitrangig und bleibt damit bestenfalls Mittel zum Zweck für sein grosses Ganzes, nämlich zuallererst amerikanische Interessen zu verfolgen. Dabei (an)erkennt US-Präsident Trump nur einen einzigen Gegner, der ihm im Wege steht: China. Alles andere ist für ihn geopolitisches Kleinvieh.

Die Staats- und Regierungschefs der G20 mögen sich medienwirksam letzten Sommer in Hamburg oder bald einmal in Buenos Aires zum Gipfeltreffen versammeln. Für Trump gab und gibt es seit eh und je nur die G2: die USA und China. Trump sei Dank sollte nun in Europa klar werden, dass die Ära der multilateralen Weltwirtschaftsordnung abgelaufen ist. Nicht erfreulich für die kleinen europäischen Volkswirtschaften und auch nicht für die Schweiz, die alle vom offenen Zugang zu ausländischen Märkten in besonderem Masse profitieren. Das faktische Ende der multilateralen Weltwirtschaftsordnung degradiert die Interessen kleiner Länder zu beliebig manipulierbaren Spielbällen der G2-Staaten – da sollte man sich in Europa und der Schweiz nicht die geringste Illusion machen.

Höchste Zeit somit, nach neuen Ansätzen jenseits von globalem Freihandel und Nichtdiskriminierung zu suchen. Dazu gehört zuallererst die Einsicht, dass für Europa Kleinstaaterei das Gegenteil einer Erfolgsstrategie ist. Keines der europäischen Länder hat in einer Welt der G2-Machtdominanz alleine auch nur annähernd etwas zu sagen, nicht Deutschland, nicht Frankreich und schon gar nicht die Schweiz. Nur zusammen hat Europa eine Chance, die Interessen kleiner Volkswirtschaften gegenüber einer «America first»-Strategie und einem sowohl ökonomisch wie militärisch bestens gerüsteten China zur Geltung zu bringen.