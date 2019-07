K.I.T.T. kommt in den Niederungen des Alltags an. Der Pontiac von Knight Rider konnte alles: Selber fahren, die Umgebung scannen und reden. David Hasselhoff wurde mit der schwarzen, schwatzenden Karre berühmt. Später musste er als Baywatcher im Wasser plantschen, das war dann weniger aufregend.

Brav tut sie, wie ihr befohlen. Aber wenn man ihr sagt, sie soll den nächsten Bäcker auf der Route ansteuern, führt sie einen in die Pampa. Und die simple Frage, auf welcher Seite der Tankdeckel ist, bringt sie durcheinander. Gäbig, geben die Programmierer den Assistenten immer Frauennamen. Dann scheint auch logisch, dass das sprechende Ding eine schlechte Orientierung und technisch keine Ahnung hat. Derweil einfach die ProgrammiererInnen nicht gut genug waren. Mercedes sei noch jung, heisst es beim Unternehmen, und noch am Lernen.

Man kann ihr auch sagen: «Hey Mercedes, mir ist kalt» und sie schraubt die Heizung hoch. Oder man bittet sie: «Hey Mercedes, stell das Ambientelicht auf rot.» Brav tut sie, wie ihr befohlen. Aber wenn man ihr sagt, sie soll den nächsten Bäcker auf der Route ansteuern, führt sie einen in die Pampa. Und die simple Frage, auf welcher Seite der Tankdeckel ist, bringt sie durcheinander.

Sie können nicht einmal die Klimaanlage bedienen, dafür sind sie besser in allem, was nicht direkt mit dem Auto zu tun hat.

Zuverlässig sagen sie, wo das nächste Restaurant ist, machen Musik oder verschicken Whatsapp-Nachrichten – Sachen, die für den modernen Menschen existenzieller sind als das Rotlichtambiente. Und vor allem Fähigkeiten, die den Strassenverkehr real sicherer machen, weil die LenkerInnen nicht mehr auf dem Handy rumfummeln müssen. Danke Siri, danke Alexa.

In ein paar Jahren werden Mercedes, Siri und Alexa so gut sein wie K.I.T.T. und fast alles können, was der schwarze Pontiac konnte (ausser vielleicht Geld ausgeben, hatte K.I.T.T. doch einen Geldautomaten integriert). Die drei Ladies werden aufholen – nicht wegen der Gleichberechtigung, sondern wegen der Bequemlichkeit ihrer BesitzerInnen.

In manchen Dingen werden sie gar besser sein als K.I.T.T. Das schwarze Gefährt konnte lediglich Telefongespräche mitschneiden und zurückverfolgen. Die Ladys werden indes alles aufzeichnen, was in und um den Wagen abgeht.

Wie K.I.T.T werden sie im Namen der Gerechtigkeit unterwegs sein. Der schwarze Wagen hat Bösewichte ausserhalb von Recht und Ordnung gejagt. Die Ladys werden ihre eigenen BesitzerInnen ausspionieren. Das ist jetzt keine Neuigkeit. Daran hat man sich schon gewöhnt. Neu ist nur, dass Regierungen Gesetze vorbereiten, die es ermöglichen, direkt auf das Wissen der Damen zuzugreifen.

Die deutsche Innenministerkonferenz hat beschlossen, ein entsprechendes Gesetz zu machen. Dann wird es erlaubt sein, die Daten, die die Ladies über uns gespeichert haben, auch als Beweismittel vor Gericht zu verwenden.