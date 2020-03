Sprachliche Geschlechtsanbiederung: «Ab jetzt heisst es Professorin Arnold Stadler»

Die Universität Leipzig, aber auch die Grünen in Klagenfurt bezeichnen ihre Ämter seit gut vier Jahren nur mehr in der weiblichen Form. Es heisst dann nicht mehr Parteiobmann Reinhard Schinner, sondern Parteiobfrau Reinhard ­Schinner und nicht mehr Professor Arnold Stadler, sondern Professorin Arnold Stadler.

Man habe sich entschlossen, generell die weibliche Form als neutrale Form, in der die Männer mitgemeint seien, zu verwenden. Es gehe um eine gender­gerechte Sprache. Ihre Befürworter führen dabei häufig das Argument an, dass es nach Jahrhunderten des generischen Maskulinums nun an der Zeit sei, dieses gegen die weibliche Form zu tauschen.

Aus linguistischer Sicht ist das kompletter Unsinn und auch irreführend; die grammatische Korrektheit der Sprache muss gewährleistet bleiben. Aber wie kommt es, dass im Deutschen grammatisches und natürliches Geschlecht gerne gleichgesetzt werden. Ein Blick in die deutsche Sprachgeschichte kann uns da Aufschluss geben.