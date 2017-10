Der Fall handelt von Männern, die sich aufplustern. Als Daniel M., der freie Mitarbeiter des Schweizer Geheimdienstes, aufflog, redete er sich um Kopf und Kragen. Er gestand nicht kleinlaut ein, dass er Fehler gemacht hatte und unvorsichtig vorgegangen war. Sondern er betonte seine Beziehungen in die Chefetage des Nachrichtendienstes und er pries seine Arbeit an. Sein angebliches Meisterstück: Er habe einen Informanten in der nordrhein-westfälischen Finanzverwaltung installiert.

Deutsche Politiker wie Norbert Walter-Borjans, Finanzminister von Nordrhein-Westfalen, waren nicht weniger bescheiden und feierten die Festnahme als Erfolg im Steuerstreit mit der Schweiz. Auf dem Höhepunkt der Affäre bestellte die deutsche Regierung sogar die Schweizer Botschafterin ein.