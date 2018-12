Die letzten Tage eines Jahres haben ihre eigenen Regeln. Sozial wie medial. Nie liegen Hektik und Langeweile, Nervenkrise und äusserste Gelassenheit näher beieinander. In den Medien herrscht gleichzeitig lethargischer Ausnahmezustand. Vorproduzierte Rück- und Ausblenden helfen, das Aktualitätsvakuum auszufüllen. Und passiert dann doch ausserfahrplanmässig Berichtenswertes, mangelt es an allem: An Journalisten, die sich darum kümmern, an Sachverständigen, die Auskunft geben könnten, aber auch an Nutzern, die bereit sind, sich auf die unbequemen Stoffe einzulassen.

Was den einen die Not, ist den anderen willkommen. Unliebsame Informationen werden von Firmen gerade in diesen Tagen schwach kaschiert in die Öffentlichkeit geschoben, um dort den sicheren Aufmerksamkeitstod zu erleiden. Hier eine publizierte Personalie, die einer unbequemen Entsorgung gleichkommt; da ein Kauf, der den Markt mittelfristig auf den Kopf stellt. Selbst Skandalöses kann relativ gefahrlos freigesetzt werden. Ein Schelm, der deshalb Böses denkt, weshalb ausgerechnet jetzt der «Spiegel» einen Betrüger in den eigenen Reihen aufgespürt und blossgestellt hat. Dieser soll eine Reihe von Reportagen auf faktenfreier Fiktion aufgebaut und diese auch in Schweizer Medien publiziert haben.