Skifahren: Fast ein Grundrecht auch in Coronazeiten oder unnötig risikoreiche Luxusbeschäftigung?

1. Contra: Klatschen fürs Nicht-Skifahren

Die Schweiz will nicht mitmachen beim europäischen Alpen-Lockdown. Während die Länder um uns herum fast täglich schärfere Massnahmen durchsetzten, erholte sich Familie Schweizer am Wochenende im Neuschnee vom Coronastress. Man gönnt sich in diesen entbehrungsreichen Zeiten ja sonst nichts. Skifahren ist in diesem Land ein ungeschriebenes Grundrecht, da mögen sich die Infektionszahlen wie Berge erheben, etwas Schneegestöber muss sein, um das Volk (und die Bergkantone) bei Laune zu halten.

Nur auf der Piste geht noch die Post ab

Also Helm und Maske auf, die Ski in die Hand und dann todesmutig hinein in die Talstation mit der Hundertschaft an Verzweifelten, denen nichts mehr anderes zu tun bleibt am Sonntag. Die Läden geschlossen, die Türen der Museen verriegelt, die Hallenbäder leer, sogar die Fitnesscenter sind verwaist, nur auf den Pisten dieses Landes geht noch die Post ab. Wer kann es ihnen verübeln?

Freunde und Freundinnen des Schneesports wenden nun ein, dass man Ski und Snowboard aus topografischen Gründen im Freien fährt, wo sich die Viren verdünnisieren. Viel frische Luft stärke zudem das Immunsystem. Alles gut also.

Mit Schädelbruch in der Notfallaufnahme

Sicher ist das Risiko einer Ansteckung beim Slalomfahren kleiner als beim Bahnenschwimmen im Hallenbad. Doch Schwimmer wie auch Museumsbesucher füllen mit ihren Beinbrüchen und Schädeltraumata keine Notfallaufnahmen. Und auch in der Unfallstatistik der Suva erscheinen sie kaum. Skifahren hingegen ist ein Risikosport. Eine luxuriöse Freizeitbeschäftigung, die sich immer weniger leisten können. Skifahren ist kein Grundrecht, sondern ein Egotrip, da ist Geschenke einkaufen in der Innenstadt direkt eine altruistische Beschäftigung dagegen.