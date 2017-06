Der Abbau begann am 18. Januar 2001. Ich erinnere mich gut an die Pressekonferenz in der Schönburg, dem früheren Hauptsitz der Post in Bern: Der damals neu installierte Konzernchef Ulrich Gygi, SP-Mitglied und langjähriger Bundesbeamter, kündigte an, dass 900 der landesweit 3400 Poststellen geschlossen würden.

Ein Aufschrei ging durchs Land, der «Kahlschlag» war tagelang Titelthema in den Zeitungen, die Gewerkschaften drohten mit Streik. Heute erscheinen die damals verbleibenden 2500 Poststellen als geradezu luxuriös: Aktuell gibt es noch 1400 Filialen, und Postchefin Susanne Ruoff möchte auf 800 bis 900 herunter.

Weil sich das Verhalten der Kunden so drastisch verändert, hat die Post gar keine andere Wahl. Es sei denn, die Bevölkerung wäre bereit, das alte Filialnetz mit Steuergeldern zu erhalten.

Das ist sie aber – bei aller Sehnsucht nach Idylle – immer weniger. Wurde die Volksinitiative «Postdienste für alle» im Jahr 2004 noch äusserst knapp abgelehnt, so war das Nein «Pro-Service-public-Initiative» 2016 überaus deutlich.

Sparen an der Kundenfront

Das heisst nicht, dass die Post alles richtig macht. Zwar bietet sie dort, wo die Poststelle schliesst, meist eine Alternative an: Etwa den Haus-Service, bei dem man dem Pöstler Pakete direkt aufgeben kann, oder die Postagentur (postalische Dienstleistungen im Dorfladen oder auf der Gemeindeverwaltung).

Aber der Kunde kann dort nicht alles erledigen, was ihm die klassische Poststelle bietet – Bar-Einzahlungen beispielsweise. Die Post hätte das Agenturmodell, das sinnvoll ist, schon vor langem fördern und mit dem gesamten Leistungssortiment ausstatten sollen.