Wenn in Washington ein Politiker eine plötzliche Kehrtwende macht und diesen Meinungswandel seinen Anhängern verkaufen kann, dann ist von einem «Nixon goes to China»- Moment die Rede – weil der stramm antikommunistische Präsident Richard Nixon in den Siebzigerjahren ein Tauwetter zwischen den USA und der Chinesischen Volksrepublik einleiten konnte, ohne seine Basis vor den Kopf zu stossen. Nach dem Schul-Massaker in Parkland (Florida), bei dem 17 Menschen ermordet wurden, steht nun Nixons Parteikollege Donald Trump vor einer ähnlichen Herausforderung. Gelingt es dem Präsidenten, skeptische Aktivisten und eine aggressiv auftretende Waffenindustrie von der Notwendigkeit einer Verschärfung der Waffengesetze zu überzeugen – zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Erwerb von Gewehren durch psychisch labile Menschen?

Aus dem Weissen Haus heisst es, Trump sei entsetzt über die Bluttat. Auch sieht sich der New Yorker unter Druck aus seiner Heimat. So titelte das Boulevardblatt «New York Post» aus dem Hause des Medienmoguls Rupert Murdoch am Freitag: «Mr. President, bitte handeln Sie!» Trump hat es in der Hand. Er könnte eine Debatte auslösen, an deren Ende vielleicht Lösungen für ein drängendes Problem stehen. Offen ist, ob der Präsident die Chance wahrnehmen wird.