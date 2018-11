Aber vielleicht sind das die falschen Fragen. Vielleicht müsste man den Blick eher auf die beiden Kritiker richten. Und auf die Jury. Da fällt auf, dass diese seit der ersten Austragung des Preises 2008 immer weiblicher geworden ist. Dieses Jahr sind erstmals vier der fünf Jurymitglieder Frauen. Und Frauen werten anders, Männer auch. Eine gross angelegte wissenschaftliche Langzeitstudie an der Universität Innsbruck hat jüngst bestätigt: Frauen sind in ihren Wertungen offener, sie achten weniger auf Renommee und prestigeträchtige Namen, sie berücksichtigen stärker Debüts. Neu ist diese Erkenntnis nicht.

Die «NZZ» nannte es einen Skandal. Der «Tages-Anzeiger» steigerte sich von einem anfänglichen «bedauerlich» in ein mächtiges Crescendo und warf der Jury zuletzt Nachwuchsförderung, Originalitätshascherei und die Vorliebe für Institutsliteratur vor. In einem seltsam anmutenden Schulterschluss zitierte der Grosskritiker von Tamedia gar seinen Konkurrenten von der «NZZ». Beide empörten sich, dass die Jury den Roman «Heimkehr» von Thomas Hürlimann nicht berücksichtigt hatte. «Dem Schweizer Buchpreis tut diese Shortlist nicht gut», so Martin Ebel von Tamedia, «Es disqualifiziert sie in ihrer Arbeit», so zuvor Roman Bucheli von der «NZZ».

Dieselbe Studie untersucht auch die Kritiker in den Redaktionen. Kaum erstaunlich sind Frauen mit 25 bis 30 Prozent deutlich untervertreten, während Frauen bei der Zahl der Leserinnen von Literatur mit gegen 80 Prozent deutlich übervertreten sind. In Sachen Untervertretung von Kritikerinnen stach der «Tages-Anzeiger» besonders unrühmlich hervor. Das erstaunt kaum: Tamedia-Ebel rollt sein Wort aus einer eigentlichen Männerbastion heraus übers Land. In der 14-köpfigen Kulturredaktion von Tamedia gibt es gerade mal zwei Frauen bei zwölf Männern (Stand Mai), die Frauen Teilzeit, versteht sich. Wie sagte Ebel noch? «Wenn man die letzten Jahre betrachtet, drängt sich der Eindruck auf, die Jurys wollten unbedingt das Bekannte vermeiden.» Genau, die ersten drei Jahre war er beim Schweizer Buchpreis mit dabei, da war die Welt noch in Ordnung.

Wie auch immer. Die Diskreditierungsversuche dürften kaum Erfolg haben, im Gegenteil. Das scharfe Geschütz gegen den Schweizer Buchpreis beweist einzig dessen Strahlkraft. Man möge sich an den Sturm im Wasserglas erinnern, der letztes Jahr nach Feier zum 10-Jahr-Jubiläum, von Lukas Bärfuss’ zweitem Wutessay befeuert, durch die Schweizer Literaturlandschaft tobte. Mittlerweile gibt sich der Autorenverband AdS versöhnlich. Man anerkenne die Bedeutung und Stärke des Preises und wolle diesen keinesfalls schwächen. Einige primär kosmetische Anpassungen wurden gemacht. Der Preis orientiert sich an literarischer Qualität und am Markt. Kein anderer Preis erreicht dieselbe Aufmerksamkeit für Literatur.