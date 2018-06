Die Pläne zur Rettung der Welt, die diese Woche präsentiert worden sind, könnten unterschiedlicher nicht sein. Zum einen wäre da die EU, die dem Plastikmüll den Kampf angesagt hat und Einwegprodukte aus Kunststoff wie Becher, Trinkhalme und Wattestäbchen verbieten will. Zum andern erklärte der schwerreiche Amazon-Gründer Jeff Bezos, dass wir so schnell wie möglich die Schwerindustrie auf den Mond verlagern sollen, um die Erde zu schonen.

Ein Verbot von «Plastikröhrli» und ein «Moonshot»-Projekt: Gemeinsam ist beiden Vorschlägen, dass sie auf grosse Kritik stossen. Das Vorhaben der EU sei «kein grosser Wurf», wird moniert. An der Müllplage in den Ozeanen ändere sich dadurch kaum was, der meiste Abfall stamme aus Asien und überhaupt solle man den Umweltschutz umfassend angehen, statt sich bloss um solchen «Schnickschnack» zu kümmern. Als grössenwahnsinnig und unrealisierbar wiederum wurde der Vorschlag von Bezos abgetan. Statt «Science-Fiction-Träume» zu hegen, solle der Milliardär sein Vermögen besser in «konkrete Umweltprojekte» investieren.

Einmal zu klein und einmal zu gross gedacht? – Nein, jeweils genau richtig dimensioniert. Die Kritik ist verfehlt; beide Vorhaben sind gut und wichtig.

Die Idee der EU ist – auch wenn sie für viele überraschend kommen mag – naheliegend und einfach umzusetzen ist. Wegwerfgeschirr muss nicht unbedingt aus Kunststoff sein, es gibt längst Becher und Teller aus Holz und anderen kompostierbaren Materialien. Selbst fürs Plastikröhrli gibts Alternativen: So hat Tetra Pak angekündigt, bis Ende Jahr ihre Produkte nur noch mit Papierhalmen auszuliefern. Solche Materialien bauen sich in der Natur relativ rasch ab, während Plastik dafür Jahrhunderte braucht.

Wer trauert denn heute noch der Glühbirne nach?

Dass man sich von nachteiligen Produkten verabschiedet und auf bessere Alternativen setzt, sobald diese verfügbar sind, ist nur logisch. Vor zehn Jahren verhalf die EU den Energiesparlampen zum Durchbruch, indem sie die altgediente Glühbirne verbot; wenige Jahre später zog die Schweiz nach. So konnte der Strom für Beleuchtung um rund 30 Prozent reduziert werden. Noch grössere Wirkung hatte das Verbot des ozonschädigenden FCKW-Treibgases, das einst für Sprühdosen wie Deos verwendet wurde. Dieser Massnahme vor über 25 Jahren ist es zu verdanken, dass sich das Ozonloch mittlerweile wieder schliesst.