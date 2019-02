Ein schönes Trittbrett soll es sein. Weit oben im All, wo Satelliten kreisen und sich das Weltgeschehen beobachten lässt. Für 63 Millionen Franken möchte sich der Schweizer Nachrichtendienst-Chef Jean-Philippe Gaudin den freien Blick auf die Erdkugel erkaufen.

Es wäre ein schönes Trittbrett, angedockt an die militärischen Spionagesatelliten Frankreichs. 15 hochaufgelöste Bilder pro Tag stünden dem Nachrichtendienst zu diesem Preis täglich aus dem Orbit zur Verfügung. Gaudins Pläne enthüllten die Tamedia-Zeitungen vergangene Woche.

Nur hat die Geschichte einen Haken: Der Schweiz kommt ihre Neutralität in die Quere. So äussert das Aussendepartement «schwere neutralitätsrechtliche und neutralitätspolitische Bedenken». Es bringt die Schweiz in ein Sicherheits-Dilemma: Absolute Neutralität? Oder mehr Kontrolle durch eine neue Lukarne im Weltall, die über Zahlungen an das französische Militär finanziert ist?