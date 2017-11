Heute trifft sich SPD-Chef Martin Schulz mit Parteigenosse und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Kanzlerin Angela Merkel hofft, dass sich das Staatsoberhaupt und Schulz bei ihrer Unterredung im Schloss Bellevue finden werden – dass Steinmeier den Parteichef überredet, im Sinne der Verantwortung für das Land die Grosse Koalition mit Merkel einzugehen. Dann wäre alles gut gekommen aus ihrer Sicht. Eine stabile Regierung, an deren Spitze sie steht. Das Szenario Neuwahlen vom Tisch. Das Gespenst der Minderheitsregierung vertrieben.

Doch insgeheim stellt sich Berlin auf Neuwahlen ein. Merkel hat bereits am Montag verkündet, dass sie im Falle von Neuwahlen abermals für die Union in den Ring steigen würde. Eine Flucht nach vorne. Denn was Merkel überhaupt nicht brauchen kann, ist eine Minderheitsregierung. Merkel sieht sich nicht nur als Kanzlerin der Deutschen, sie ist Regierungschefin des wichtigsten Staates in Europa, eine Machtpolitikerin mit internationalem Gewicht.

Sie bewegt sich sicher auf dem internationalen Parkett, weiss, wie man mit einem Putin umgeht und wie man einem Trump begegnet. Sie wird auch deshalb als mächtigste Frau der Welt akzeptiert und angesehen, weil sie einem politisch und wirtschaftlich so stabilen Land vorsteht und unbestritten ist. Diese Rolle in der Welt sieht sie bedroht durch eine möglicherweise instabile Minderheitsregierung.