Meine Texte habe ich schon an den absurdesten und unmöglichsten Orten geschrieben. Aktuell sitze ich in einem Van von San Francisco gen Reno, mit sechs Mitreisenden, die ihre Vorfreude auf das, was uns am Ziel erwartet, durch die Musiklautstärke ausdrücken müssen. We’re heading to «Burning Man».

Es laufen natürlich keine Kreativität fördernden Piano-Stücke, das ist irgendwelcher Minimal Elektro – oder wie auch immer man dieses Geschäppere nennt – der mich «dolby surround» von allen Seiten ankeift. Es ist viel zu lärmig, mein Laptop-Akku ist bei 43 Prozent und die Strassen sind so holprig, dass man sich selber zuflüstert: «Make gschiider the streets of America great again, du Depp.»

Der Zug in Sri Lanka war eine Schreiboase dagegen. Dazu kommen Jetlag und Zeitdruck, weil wir in knapp vier Stunden kein Internet mehr haben werden. Falls vorher nicht der Akku schlappmacht, ich bin bei 37 Prozent.