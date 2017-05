Der Triumph von Emmanuel Macron – oder besser gesagt: der Triumph all dessen, wofür er steht – ist eine Art Wunder im Frankreich von heute. Täuschen wir uns nicht: Die freiheitliche welthaltige Bewegung – die Bewegung eines Voltaire, eines Alexis de Tocqueville, der Französischen Revolution und der Menschenrechte, eines Raymond Aron – wurde erheblich geschwächt durch das Aufkommen jener anderen Bewegung, die traditionalistische reaktionäre Bewegung konservativer Nationalisten, recht eigentlich repräsentiert von der Vichy-Regierung und emblematisch bei deren Fahnenträgern im Front National.

Der Front National verabscheut die Globalisierung, den weltweiten Markt, eine offene Gesellschaft ohne Grenzen, die technische und unternehmerische Revolution unserer Zeit. Der Front National will das Rad der Zeit zurückdrehen, zurückkehren zum Frankreich «de la grandeur», eine Illusion, der die verführerische Rhetorik und der ansteckende Wille von General de Gaulle flüchtig Leben verlieh.

In Wahrheit hat sich Frankreich nicht modernisiert. In Wahrheit bleibt der Staat ein schwerer Hemmschuh des Fortschritts, mit seinem lähmenden Interventionismus im Wirtschaftsleben, mit seiner verknöcherten Bürokratie, seiner erstickenden Besteuerung und der Verarmung gewisser Sozialdienste, der Theorie nach äusserst grosszügige Einrichtungen, in der Praxis aber weit weniger effizient wegen der zunehmenden finanziellen Klemme des Landes. Frankreich erlebte eine enorme Zuwanderung, in grossen Teilen aus seinem untergegangenen Kolonialreich.

Aber das Land hat es nicht verstanden, die Leute zu integrieren – und wollte es auch nicht. Heute ist das die Quelle von Frustration, von Gewalt in den Randquartieren, wo die Anwerber des islamistischen Terrors viele Jünger finden. Zu erwähnen ist aber auch die enorme Unzufriedenheit in der Arbeiterschicht über marode Fabriken, die schliessen, ohne dass anderswo neue entstehen. Und so kam es, dass der alte «rote Gürtel» von Paris, wo die Kommunistische Partei vor zehn Jahren noch geherrscht hatte, heute eine Hochburg ist des Front National.

All das will Emmanuel Macron nun ändern. So hat er das angekündigt mit einer fast selbstmörderischen Klarheit während seiner ganzen Wahlkampagne. Keinen Moment lang machte er dabei populistische Konzessionen, weil er genau wusste, dass es ihm am anderen Morgen, hätte er solche Konzessionen gemacht, unmöglich würde, seine Reformen voranzutreiben, um Frankreich aus seiner Trägheit zu rütteln und in ein modernes Land zu verwandeln, in eine wirkungsvolle Demokratie und – ähnlich wie Deutschland – in eine zweite EU-Lokomotive.

Macron ist sich im Klaren darüber, dass ein vereintes, demokratisches und liberales Europa nicht nur unabdingbar ist für das alte Abendland, die Wiege der Freiheit und demokratischen Kultur, sondern dass dieses Europa auch weiterhin eine tragende Rolle spielen sollte in der Welt von morgen. Sonst bekommen andere Länder eine noch marginalere Bedeutung, mit noch grösserer Armut, wenn auf dem Planeten die neuen Giganten USA, China und Russland die Hegemonie unter sich ausmachen, mit der Folge, dass an den Rand gedrängte Länder mit einem Europa «der alten Geländer», um mit Rimbaud zu sprechen, zurück in den Drittwelt-Status sinken. Und Gott oder der Teufel sollen uns von einem Planeten befreien, wo die ganze Macht allein in den Händen liegt von Wladimir Putin, Xi Jinping und Donald Trump!

Die Europagesinnung von Macron ist eins seiner glaubwürdigsten Zeichen. Die EU ist die anspruchsvollste und bewundernswerteste politische Aufgabe unserer Epoche. Sie begünstigt die 28 Länder in ausserordentlicher Weise, die ihr angehören.

Alle Kritik, die man gegen Brüssel richten kann, betrifft Reformen und Anpassungen an veränderte Bedingungen. Aber auch so profitieren die Mitgliedsländer erstmals von einem so langen friedlichen Zusammenleben. Alle stünden sie schlechter da, wirtschaftlich gesehen, würden sie nicht profitieren von den Vorteilen des Zusammenschlusses. Ich glaube, es wird nicht allzu lange dauern, bis das britische Königreich die Konsequenzen des törichten Brexits spüren wird.

Liberal zu sein und das zu verkünden, wie Macron das getan hat während seiner Kampagne, heisst, ein eigentlicher Revolutionär zu sein in Frankreich heute. Es bringt die Privatwirtschaft zurück zu ihrer Aufgabe eines Werkzeugs zur Beschaffung neuer Jobs, eines Motors der Entwicklung, wodurch auch der Unternehmer seine Wertschätzung zurückgewinnt, fern aller ideologischen Zerrbilder und Karikaturen, welche seine Rolle als Pionier der Moderne ins Lächerliche gezogen und abgewertet haben.

Die Aufgabe der Unternehmer soll erleichtert werden mit einem schlanken Staat, der sich wieder auf seine Kernaufgaben konzentriert, die Rechtsprechung, die Sicherheit und öffentliche Ordnung. Das erlaubt es der Zivilgesellschaft, mitzuhalten im Wettbewerb um Errungenschaften des Wohlstands, und die drängenden sozialen und wirtschaftlichen Probleme zu lösen. Diese Aufgabe obliegt nicht mehr isolierten abgekapselten Ländern, wie das die Nationalisten wollten. In der globalisierten Welt sind Öffnung und Zusammenarbeit unumgänglich. Das haben die europäischen Länder verstanden und die erforderlichen Schritte getan zum Zusammenleben.

Frankreich ist ein sehr reiches Land; an den miserablen Statistiken sind sowohl Regierungen der Linken wie der Rechten schuld. Sie haben das Land verarmen lassen, im Rückstand gehalten, während Länder in Asien und Lateinamerika, viel bewusster um die Chancen, die in der Globalisierung stecken, ihre Grenzen geöffnet haben und sich in die Weltmärkte mischten.

Mit Macron öffnet sich zum ersten Mal seit langem die Möglichkeit, dass Frankreich verlorenes Terrain zurückerobert und mutige – natürlich auch kostspielige – Reformen anpackt. Die Hydra des adipösen Staates muss gebremst werden. Den jungen und brillantesten Leuten soll wieder aufgezeigt werden, dass Bürokratie und Verwaltung nicht die wahren Zonen sind, um Talent und Kreativität einzusetzen, sondern das immens weite Feld der täglich neuen Möglichkeiten bei der technischen und wissenschaftlichen Revolution, die wir zurzeit erleben.

Im Lauf der Jahrhunderte war Frankreich eines jener Länder, die den Fortschritt anführten, dank der Intelligenz und der Kühnheit seiner intellektuellen und wissenschaftlichen Eliten. Frankreich war führend nicht nur in der Welt der Kunst und des Denkens, sondern auch in Technik und Wissenschaft. Das ermöglichte es der Kultur der Freiheit, in Riesenschritten voranzuschreiten. Das freie Milieu wurde fruchtbar auch für die Politik, mit der Deklaration der Menschenrechte, ein Scheidepunkt zwischen Zivilisation und Barbarei und eine der zentralen Kräfte der Französischen Revolution.

Auf solchen Lorbeeren auszuruhen, in Nostalgie und altem Glanz zu leben, näherte in all diesen Jahren Frankreichs Etatismus und die wirtschaftspolitische Selbstzufriedenheit einem beunruhigenden Abgrund: Nationalismus und Populismus haben das Land da beinahe hinabstürzen lassen. Mit Emmanuel Macron könnte jetzt die Erholung kommen. Das würde künftig nur der Literatur die gefährliche Gewohnheit überlassen, mit wunderlicher Hartnäckigkeit und Nostalgie die unwiederbringliche Vergangenheit zu betrachten.