Maskenpflicht: Mit einer unsinnigen Vorschrift würde die Eigenverantwortung sabotiert

Es gibt erwiesene Fälle von Ansteckungen in Restaurants, in Grossraumbüros, während Chorproben, Sporttrainings und in Pausenräumen. Aber es wurden noch keine Ansteckungen publik aus Situationen im Freien. Natürlich könnte man auch im Gedränge draussen angehustet werden, vielleicht ist sogar eine Ansteckung nach einer Stunde im Windschatten eines Velofahrkollegen möglich. Aber man kann nicht Eigenverantwortung fordern und diese dann mit unsinnigen Vorschriften sabotieren.

Die Mehrheit der Bevölkerung hat bis jetzt alle Masken-Anordnungen mitgemacht. Selbst beim Kurzaufenthalt im Laden und einsam auf Perrons stehend. Wir würden uns an jede Maskenpflicht gewöhnen, egal wo. Aber darum geht es nicht. Sondern ums Vertrauen in den Bundesrat, dass er tut, was wirklich hilft. Und wie will eine Regierung vermitteln, dass es brennt, wenn sie gleichzeitig eine Massnahme anordnet, die so wenig bewirkt? Verstärkt würde einzig die Verwirrung. Und wohl auch der Widerstand.