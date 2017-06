Für Präsident Emmanuel Macron ist der Schaden beträchtlich. Im Unterschied etwa zu François Fillon oder Marine Le Pen, die im Präsidentschaftswahlkampf stur weitermachten, hat er zwar selber die Konsequenzen aus seinen Affären gezogen. Sie betreffen nicht direkt ihn oder seine Partei «La République en marche» (LRM). Berechnende Geister fügen zudem an, Macron sei eben nicht mehr auf die Modem-Minister angewiesen gewesen, nachdem LRM bei den Parlamentswahlen von letztem Sonntag die absolute Mehrheit errungen hatte.

Trotz allem wird der Gesamteindruck zurückbleiben, dass es nur einen Monat dauerte, bis die als so tadellos gerühmte Staatsspitze um Macron in den Strudel der «affaires» geriet. Das ist für der Staatschef gravierender als der Wechsel in vier Schlüsselministerien, darunter der Justiz oder der Verteidigung. Der Präsident, der so viel Wert legt auf seine Kommunikation und sein Image, wirkt plötzlich wie ein normaler Politiker – ein normaler Präsident. Seinen Heiligenschein in den Wolken zurücklassend, die ihn ins Élysée getragen hatten, ist Macron im Polit-Alltag angekommen.