Lohnt es sich, so viel Geld für die Sicherheit zu investieren? Das sagen Burkart (FDP) und Roth (SP)

Pro von FDP-Ständerat Thierry Burkart (AG): Sicherheit ist ein Gesamtsystem

Die Schweiz muss ihre finanziellen Mittel für die Sicherheit mit Bedacht einsetzen. Statt 24 Milliarden für sinnlose Luxus-Kampfjets zu verschleudern, können wir sofort leichtere Kampfjets beschaffen und in die bodengestützte Luftverteidigung investieren. So bekommen wir doppelte Sicherheit zum halben Preis.

Die Flugzeuge der Schweizer Luftwaffe kommen per 2030 nach über 30, bzw. nach über 50 Jahren Einsatz an ihr Lebensende. Sie müssen daher ersetzt werden. Die neuen 30 bis 40 Flugzeuge werden rund 30 bis 40 Jahre, also bis etwa 2070, im Einsatz stehen. Für die Ersatzbeschaffung haben Bundesrat und Parlament einen Kreditrahmen von 6 Milliarden Franken gesprochen. Die Anschaffungskosten und die späteren Unterhalts- und Betriebskosten werden aus dem ordentlichen Armeebudget bezahlt. Kein anderer staatlicher Bereich, weder Bildung noch Gesundheit, muss Finanzkürzungen in Kauf nehmen. Die Zahlentrickserei der Gruppe Schweiz ohne Armee (GSoA) ist unredlich und unserer direkten Demokratie unwürdig. Den Gegnern geht es ohnehin nur um die Abschaffung der Armee. Fakt ist, dass die Alternative zur Erneuerung der Luftwaffe wäre, dass unser Luftraum nicht mehr geschützt ist.

Genauso, wie der Schutz unseres Landes am Boden durch Polizei, Grenzwachtkorps, Zivilschutz, Armee usw. gewährleistet wird, muss unser Luftraum durch die Luftwaffe überwacht, kontrolliert und geschützt werden – und zwar in 300 bis 350 Einsätzen pro Jahr.

Die Luftwaffe braucht es in normalen Lagen, aber besonders auch in Krisen. Wenn die Schweiz aber erst in einer Krise an deren Bekämpfung denkt, sind wir zu spät. Der ordentliche Evaluations- und Beschaffungsprozess für neue Flugzeuge beansprucht rund 10 Jahre. Der Schutz des Luftraums über Europa wird bereits jetzt in Kooperation wahrgenommen. Kooperation bedingt aber, dass auch wir unseren Teil dazu beitragen. Das ist ein Verfassungsauftrag und eine völkerrechtliche Verpflichtung. Helikopter, Trainingsflugzeuge oder Drohnen erfüllen die technischen Anforderungen dazu nicht. Wenn wir auch ab 2030 unseren Luftraum und damit die Menschen in diesem Land schützen möchten, dann sollten wir am 27. September unbedingt Ja zu neuen Kampfflugzeugen sagen.