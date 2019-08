Auch wenn ich niemandem abspreche, mit Geschenken aufrichtig Freude bereiten zu wollen, so ist das Schenken doch immer auch an Erwartungen geknüpft. «Freust du dich? Gefällt es dir?», fragt man und atmet erleichtert auf, wenn die Antwort positiv ausfällt.

Der spontane Trip nach New York oder der mehrseitige Liebesbrief bei einem der ersten Dates: Wer so grosszügig schenkt, will vor allem gefallen.

In Liebesbeziehungen sage ich mit meinen Geschenken implizit: «Schau, wie sehr ich dich liebe und was ich alles für dich tue!» Ob es sich um besonders kreative, originelle, supersüsse oder in finanzieller Sicht grosszügige Geschenke handelt, spielt dabei keine Rolle. Hauptsache, der oder die Liebste fühlt sich mit Aufmerksamkeit überhäuft und man kann sich zufrieden selbst auf die Schulter klopfen. Was bin ich für eine gute Freundin/ein guter Freund!

Nennen Sie mich undankbar oder schnöde, aber ich fand Männer, die mir grosse Geschenke machten, immer suspekt. Der spontane Trip nach New York oder der mehrseitige Liebesbrief bei einem der ersten Dates: Wer so grosszügig schenkt, will vor allem gefallen. Klar ist eine Reise in die USA toll, aber ein weniger pompöses Geschenk hätte es auch getan, wirklich.

Mit Geschenken kompensiere ich etwas

Die Witzelei, dass Männer, die ihrer Frau unerwartet Blumen heimbringen, etwas zu verbergen haben, finde ich gar nicht so weit hergeholt: Wer grosszügig schenkt, kompensiert irgendetwas, meistens das schlechte Gewissen. Das muss nicht von einer Affäre kommen. Auch das ungute Gefühl, irgendwie nicht zu genügen und mit einem Geschenk seine vermeintlichen Unzulänglichkeiten ausgleichen zu können, kann ein Grund sein. Womit wir wieder beim Ego wären.