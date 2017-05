Gestern stand der alte Mann in der Empfangshalle und sagte: «Früher hatte man noch ein Leibblatt. Das war eine Zeitung, der man vertraute.» Er fügte hinzu. «Heute ist jeder ein bisschen Reporter. Viele haben ihre sogenannten Reiseblogs, schreiben Leserbriefe oder geben sonst irgendwie ihren Senf dazu.» Die Empfangsdame nickte. «Sogar Empfangsdamen haben ihre Kolumne», fügte sie beschämt im Geist an. Dieses Dauerquasseln gebe ihm auf die Nerven, sagte der Mann.

Die Empfangsdame wollte etwas Schlaues sagen und meinte: «Das ist Demokratie, mein Herr. Es gibt Länder, dort hat das Volk nichts zu melden!» Der Mann liess sich nicht beirren. «Aufregung zählt heute oft mehr als Aufklärung. Der Bericht über die Güsel-Sammler in Lenzburg bekommt höhere Aufmerksamkeit, als wenn im Iran 35 Menschen nach einer Explosion in einem Bergwerk sterben.» Er nickte freundlich, drehte sich um und verliess die Empfangshalle.

Die Empfangsdame überlegte. Ja, der Austausch von Banalitäten ist gross. Das gilt auch für Gespräche in der Empfangshalle und die letzte Seite ihres Lieblingsblattes. Wir von der Zeitung sind die Lautsprecher. Wir verbreiten Nachrichten. Wer entscheidet eigentlich, was wie gross in der Zeitung steht? Wer beurteilt die Wichtigkeit eines Ereignisses? Wen interessiert, dass Kim Kardashian Verstärkung bei der Beauty-Beratung sucht? Anscheinend viele, man kann es anhand der Klicks der Leser ablesen. Meist unbewusst geben wir so eine Stimme damit ab. Hier findet die Demokratie statt.

Früher gab es diese Möglichkeit nicht. Wie könnte man die Bindung vom Leser zur

Zeitung stärken, damit wir wieder zu ihrem Leibblatt werden? Diesen Teil der Diskussion verpasste die Empfangsdame. Schade.