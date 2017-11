Medienministerin Doris Leuthard sagte es vergangene Woche mit dem ihr eigenen Tonfall, fein ironisch und doch leicht angesäuert: «Die Verleger könnten auch mal Ja sagen.» Sie reagierte damit auf die angeblich sture Haltung der Verleger, jedes Kooperationsangebot der SRG abzulehnen. Leuthard sagte im Gespräch mit dem Magazin «Persönlich»: «Das ist ein Machtkampf, den ich manchmal irrational finde.» Ein Blick zurück zeigt: Auch wenn das Gezänk irrationale Züge trägt, hat es doch System.

Seit Jahrzehnten bewegen sich die Parteien in ihren argumentativen Schützengräben. Mantramässig klagen die Verleger über eine expansive SRG. Darin erschöpft sich auch ihr neuestes Positionspapier: Die Entwicklungsperspektiven der SRG sollen eingeschränkt, die eigenen Möglichkeiten ausgeweitet werden. Sie verlangen eine Liberalisierung der Medienordnung und gleichzeitig höhere Subventionen für den Zeitungsvertrieb. Nicht minder eifrig arbeiten sich die SRG-Chefs an ihrem Themenkanon ab: Sie betonen, wie notwendig unternehmerischer Spielraum sei. Wahlweise pochen sie auf einen Service-

public-Charakter ihrer Programme oder appellieren an die nationale Einheit, da der wahre Feind aus dem Ausland komme und Google wie Facebook heisse.

Im Kern geht es stets um die Verteilung der Mittel: Um die Gebühren der Konsumenten und die Gelder der Werbewirtschaft. Dabei führt jeder Entwicklungsschritt die Lager näher zueinander: Die SRG erhält mehr kommerzielle Freiheit, die privaten Medien erhalten mehr staatlich-finanziellen Support. Es spielt der eidgenössische Korporatismus in seiner Vollendung.

Das erste Spiel fand vor 60 Jahren bei der Einführung des Fernsehens statt. Der SRG, die für ihre Radiosendungen bereits Gebühren erhielt, fehlten Betriebsmittel in Höhe von 20 Millionen Franken. Radiogelder konnten nicht genutzt werden, TV-Werbung war die Alternative. Da machten die Verleger ein Angebot: Unter der Bedingung, die SRG verzichte auf Werbung, brächten sie gemeinschaftlich das Geld auf. Die Rechnung ging selbstredend nicht auf. Weder wurde das Fernsehen nach den ersten 180'000 Konzessionären und ihren neuen TV-Gebühren selbsttragend, wie die SRG meinte, noch liess sich TV-Werbung in der Schweiz damit auf Dauer verhindern. Auch deren Einführung folgte einem seltsamen Kompromiss: Die SRG zeigte die Spots, die Akquisition erfolgte über die AG für das Werbefernsehen, eine gemeinschaftliche Firma der Schweizer Verleger, die dadurch an den Erträgen partizipierten. Bestand hatte das System nicht; die Verleger zogen sich zurück, die SRG beherrschte schliesslich die zur Publisuisse umbenannte Firma vollständig.

Auch die Einführung des Gebührensplittings war gelebter Korporatismus. Profitierten zunächst nur kleine privaten Lokalradios, wurde es schrittweise zur Sockelfinanzierung auch der Lokal-TV-Stationen ausgebaut. Da das Geld dem Gebührentopf entnommen wird, musste die SRG kompensatorisch entschädigt werden. Als Kompromiss wurde der SRG Sponsoring für ihre Radioprogramme erlaubt.

Einig waren sich die Verleger keineswegs immer. Vor allem bei «ausländischen Bedrohungslagen» brach die Einheit auseinander. Die Sollbruchstelle war dabei stets die gleiche, wie sich am Beispiel von RTL zeigen lässt: Als der deutsche Fernsehkonzern mit einem Programm- und Werbefenster in die Schweiz drängte, kam es zum typischen Schulterschluss der SRG mit ihrem alten Verbündeten Ringier und der staatstragenden NZZ-Gruppe. Die Privaten schlossen sich unter dem Label Presse-TV zusammen, um auf dem neuen Gegenkanal «S plus» privates Fernsehen auf einem öffentlich-rechtlichen Kanal zu veranstalten. «S plus» heisst heute «SRF 2», die Verleger spielen dort selbstredend keine tragende Rolle mehr.

Wer diese Geschichten kennt, wundert sich nicht mehr über Admeira, den umstrittenen Zusammenschluss für die Werbeakquisition. Da haben sich nicht zufällig die parastaatlichen Swisscom und SRG mit dem privaten Konzern Ringier und nun mit der NZZ-Gruppe gefunden.

Medienministerin Leuthard irrt, wenn sie meint, die Verleger sagten immer nur Nein. Stimmt der Preis, sagten sie bisher stets Ja. Zukunftsträchtig ist dieses Modell nicht, dafür aber bewährt.

